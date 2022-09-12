«شباب البطائح» مفاجأة صدارة دوري «تحت 21»



معتصم عبدالله (دبي)

فرض فريق نادي البطائح اسمه ضمن قائمة المنافسين على صدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بوصوله إلى النقطة السادسة في أعقاب الفوز على مضيفه الوصل 1-0 ضمن الجولة الثانية، بالتساوي مع فرق العلامة الكاملة بنهاية الجولة الثانية ممثلين في الجزيرة، شباب الأهلي، والعين على التوالي.

وقاد سعود الانصاري لاعب وسط «الراقي» فريقه للفوز على مضيفه الوصل، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51، وهو الفوز الثاني على التوالي للبطائح في مشاركته الأولى في «دوري تحت 21»، بعد التفوق على اتحاد كلباء 2-1 في الجولة الأولى.

وشهدت «الجولة الثانية»، انتصارات عريضة بفوز الجزيرة صاحب الهجوم الأقوى في الدوري برصيد 10 أهداف، على ضيفه خورفكان بخماسية نظيفة، من بينها ثنائي للكولومبي كارلوس زاباتا ليعزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، بعد تسجيله «هاتريك» في مباراة الجولة الأولى أمام دبا 5-1.

وتكررت النتيجة ذاتها في فوز شباب الأهلي «حامل اللقب» على ضيفه دبا، من بينها ثلاثة أهداف «هاتريك» للمالي شيكنا دومبيا، وكان اللاعب نفسه سجل هدف الفوز للفريق الأول على حساب دبا 2-1 في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، بعد دخوله بديلاً في الحصة الثانية.

وحقق العين فوزه الثاني على التوالي أمام مضيفه الظفرة بهدف حمل توقيع السوداني محمد عوض، وهي ذات النتيجة التي تفوق بها «الزعيم» في مباراته الأولى أمام عجمان ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

بدوره تجاوز الشارقة عثرة البداية السلبية في الجولة الأولى بالخسارة أمام شباب الأهلي 0-4، ليعود ويتغلب على مضيفه بني ياس برباعية نظيفة تناوب في تسجيلها حمد المازمي «39»، أياو ماووتو «43»، عبدالرحمن علي «48»، والبديل خليفة عبدالرحمن في الدقيقة 89.

وفي بقية المباريات، تغلب عجمان على النصر بهدف سالم السبوسي في الدقيقة 8، فيما حسم التعادل الإيجابي مواجهة اتحاد كلباء أمام ضيفه الوحدة، وتقدم الدو جونزاليز بالهدف الأول للنمور في الدقيقة 26ن وأدرك «البديل» سالم عبدالله التعادل للعنابي في الدقيقة 69، ورفع الأخير رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مقابل نقطة لاتحاد كلباء التاسع.

نتائج الجولة الثانية

الوصل - البطائح، 0- 1

بني ياس - الشارقة، 0- 4

شباب الأهلي - دبا، 5- 0

الجزيرة - خورفكان، 5- 0

الظفرة - العين، 0- 1

عجمان - النصر، 1- 0

اتحاد كلباء - الوحدة، 1-1

أرقام

4 فرق تتنافس على الصدارة برصيد ست نقاط

10 أهداف سجله هجوم الجزيرة في مباراتين

5 أهداف يتصدر بها كارلوس زاباتا قائمة الهدافين

4 أهداف للمالي دومبيا في مباراتين على التوالي أمام دبا