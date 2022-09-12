أبرو يغيب عن خورفكان شهرين



فيصل النقبي (خورفكان)



يغيب فابيو أبرو مهاجم خورفكان لقرابة شهرين بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل لقاء الجزيرة في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين وحرمته من المشاركة مع فريقه باللقاء وستحرم النسور الاستفادة من خدماته أمام النصر بالجولة القادمة.

وكانت صفوف الفريق قد تعرضت للنقص قبل التدريب الأساسي للفريق أمام الجزيرة بفعل إصابة أبرو والبرازيلي دودو وكذلك عامر مبارك وهم الثلاثي المهم في تشكيلة المدرب عبدالعزيز العنبري.

ويسابق الجهاز الطبي الزمن لضمان عودة أبرو في أقرب وقت ممكن حتى يستفيد منه الفريق بالجولات القادمة من الدوري، وكان خورفكان قد تعاقد مع المهاجم القادم من فريق الباطن السعودي لمدة موسمين ولم يسجل في الجولة الأولى أي هدف.