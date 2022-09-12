«الأعطال» تعاند زوارق أبوظبي في مونديال الفورمولا 2



ريبادورو (الاتحاد)

عاند الحظ فريق أبوظبي للزوارق السريعة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 التي أسدل الستار على منافساتها في مدينة ريبادورو بالبرتغال بعد خروج وتعطل زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي من السباق الرئيسي في بدايته بعد أن كان ثانيا، في حين حل زورق أبوظبي 36 ومتصدر المنافسة منصور المنصوري في المركز السادس بعد انطلاقة متأخرة بسبب عطل تعرض له أيضا في سباق الزمن وتمكن من خلال السباق الرئيسي تحقيق المركز الأول زورق جياكمو ساشي من موناكو في حين حل في المركز الثاني زورق الشارقة 17 بقيادة سامي سيليو وثالثا زورق الأمريكي 12 برينت ديلارد.

جاءت هذه الجولة على عكس الرياح التي تمناها فريق أبوظبي حامل لقب البطولة وتعرض راشد القمزي حامل اللقب للخروج من السباق الرئيسي بعد أن كان في المركز الثاني والوصافة ولكن تعرض للخروج المبكر بسبب تعطل المحرك، في حين كانت بداية المنصوري غير موفقة في سباق الزمن الأفضل والذي شهد خروجه من التصفية الأولى لتعطل محرك زورقه أيضا وبعد أن قدم أداءا قتاليا، وبالرغم من انطلاقه من المركز الرابع عشر في السباق الرئيسي إلا أن المنصوري استطاع التقدم حتى المركز السادس وإنهاء السباق في هذا المركز.

ورفع المنصوري رصيده إلى 40 نقطة مع نهاية هذه الجولة ليظل في صدارة الترتيب العام للبطولة في حين قفز زورق الشارقة بقيادة سيليو للمركز الثاني في الترتيب العام برصيد 37 نقطة ويأتي ثالثا زورق الألماني ستيفان هاجن برصيد 36 نقطة لكي تشتعل المنافسة على لقب البطولة للموسم الحالي بين الزوارق الثلاثة والتي يمثل الإمارات منها زورقين، ولكي يتم إحالة أوراق تحديد اللقب للجولة الرابعة والختامية من البطولة والتي ستقام في مدينة فيلا فيلها في البرتغال الأسبوع المقبل.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الفرصة كبيرة أمام المنصوري للفوز باللقب تبخرت فرصة راشد القمزي في المنافسة بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 9 في الترتيب العام وذلك بسبب سلسلة من الأعطال تعرض لها منذ بداية الموسم وبشكل خارج عن إرادة بطل العالم ثلاث مرات في هذه الفئة.

من جهته عبر ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي عن عدم رضاه لما تعرضت له زوارق الفريق في هذه الجولة من حظوظ عاثرة أدت لتراجعه في النتائج وأكد أن المتسابقين لم يكن لهم أي يد في ما حصل خاصة وأن الأعطال كانت فنية وميكانيكية من خلال محركات الزوارق وقال: قدم أبطالنا أفضل ما لديهم للوصول للمراكز المتقدمة ولكن الأعطال واردة دوما وهي جزء من اللعبة وجزء من المغامرة وجميع الفرق تتعرض لها وباستمرار، عاندنا الحظ في سباق الزمن مع المنصوري ثم مجددا في السباق الرئيسي مع القمزي وابتعدنا عن المنصة للمرة الأولى منذ مواسم في سباقات الفورمولا2.

وكشف الظاهري عن أن الفترة التي تفصل المشاركة عن الجولة القادمة سيتم خلالها مراجعة كافة التجهيزات والترتيبات الفنية للزوارق والطاقم الفني من أجل دخول الجولة الختامية في أفضل استعداد وتجهيز وقال: أمامنا فترة كافية من أجل المراجعة الفنية لكافة التفاصيل قبل انطلاق الجولة الختامية في نهاية هذا الأسبوع وآمالنا كبيرة في أن يحالف المنصوري الحظ في الفوز والحفاظ على لقب البطولة لفريق أبوظبي وتحقيق مجده الخاص بالفوز باللقب للمرة الأولى باسم البطل الشاب.