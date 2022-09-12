«الكورة Weekly» برنامج رياضي جديد على قناة «أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قناة «أبوظبي» وتطبيق ADtv عن إطلاق البرنامج الرياضي الجديد «الكورة Weekly» من تقديم حامد مبارك الحارثي، والذي يختص بتغطية شاملة لأخبار كرة القدم الخليجية والعربية والأوروبية، ويُعرض مساء كل ثلاثاء في الساعة 24:00 مساءً أو منتصف الليل بتوقيت الإمارات ( 23:00 بتوقيت السعودية).

ويواكب البرنامج حماس الملاعب بتسليط الضوء على آخر الأخبار والنتائج مع التركيز بشكل خاص على منافسات الدوري الإيطالي، وبطولة كأس العالم 2022 المرتقبة، من خلال ملخص أسبوعي لمجريات المباريات والبطولات والكؤوس.

ويتضمن أربع فقرات مختلفة تشمل تقارير وتغطيات مباشرة لأبرز المباريات في عالم المستديرة. كما سيجري بث حلقتين أسبوعيتين (ثلاثاء وخميس) أثناء منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتتمحور الفقرات الأربع المتنوعة حول الأخبار الأسبوعية، والتحليل الكروي، وإضاءات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقصة بطل؛ فيما تُقدم فقرة الأخبار الأسبوعية ملخصاً أسبوعياً للأخبار والتقارير المتعلقة بكرة القدم. في حين تستضيف فقرة التحليل الكروي عدداً من الجلسات الحوارية بين أبرز المحللين والمدربين ورؤساء الأندية.

وتستعرض فقرة إضاءات على وسائل التواصل الاجتماعي من تقديم رها محرق أبرز الأخبار والهاشتاغات والتغريدات والصور والطرائف المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي من تقديم رها محرق، فيما تسرد فقرة قصة نجم حكاية أحد لاعبي كرة القدم المشاهير، حيث يتم استضافته والتركيز على أحد اللاعبين المحترفين ممن قدموا نماذج ملهمة وصنعوا المعجزات حول العالم.

ويعرض برنامج الكورة Weekly على قناة أبوظبي وعبر موقعها الإلكتروني وتطبيق «ADTV» المتوفر على منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي»، إلى جانب خدمة البث المباشر التي تتيح فرصة متابعة جميع البرامج والمسلسلات.