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منتخب الجودو يكمل جاهزيته لبطولة العالم في طشقند

منتخب الجودو يكمل جاهزيته لبطولة العالم في طشقند
12 سبتمبر 2022 11:45

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخبنا الأول للجودو إلى إيطاليا قادمة من المجر للانضمام للمعسكر الدولي للجودو حتى موعد العودة مجددا للعاصمة المجرية بودابست السبت المقبل للانخراط في المعسكر الختامي بمقر المنتخبات الدولي التابع للاتحاد الدولي للجودو، استعدادا للسفر إلى أوزبكستان، للمشاركة في بطولة العالم للجودو بالعاصمة طشقند خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر. 

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ويرأس بعثة منتخبنا خلال فعاليات بطولة العالم في طشقند ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم معه كل من المدرب فيكتور، بالإضافة إلى 4 لاعبين هم طلال تشفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجوجوري عمران تحت 90 كجم، وظافر آرام تحت 90 كجم، ومحمدوف عمر فوق 100 كجم. 

وبلغ عدد الدول المشاركة في بطولة العالم بطشقند حتى الآن 72 دولة من بينها 6 دول عربية وهي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، وتونس ولبنان. وستكون بطولة العالم للجودو المقبلة آخر محطات إعداد وتأهيل منتخبنا الأول لبطولة أبو ظبي جراند سلام، المقرر إقامتها بصالة جوجيتسو أرينا خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، والتي شهدت حتى الآن تقدم 15 دولة للمشاركة ممثلة في منتخبات البحرين، والسعودية، والعراق، ولبنان، وأنجولا، وجامبيا، وغينيا، وتركمانستان، وبولندا، والدنمارك، وبلجيكا، ونيوزيلندا، وتشيلي، وهولندا، وجامايكا بجانب منتخبنا الأول للجودو.

منتخب الجودو
الجودو
بطولة العالم للجودو
ناصر التميمي
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