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طاجيكستان تجهز «الشعفار جميرا» لموسم الدراجات

طاجيكستان تجهز «الشعفار جميرا» لموسم الدراجات
12 سبتمبر 2022 11:15

دبي (الاتحاد)
أنهى فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية معسكره التحضيري الثاني في طاجيكستان الذي امتد الى 19 يوما في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه، وجرى خلال المعسكر تكثيف التدريبات في الفترة الصباحية والمسائية لتحقيق الاستفادة الفنية والبدنية القصوى للاعبين.
وحرص أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الاسيوي للدراجات مؤسس الفريق على تنفيذ معسكر خارجي للفريق استعدادًا للموسم الجديد وشارك في هذا المعسكر عدد 6 لاعبين رجال هم السعيد ابلواش و طارق عبيد و فيصل الشحي و سعود الزعابي وخالد بن عمير وعمر درويش بالاضافه الى 3 لاعبات إناث هم غاية المحرزي و موزة جابر و علياء العتيبة.
ومن الجدير بالذكر ان الفريق شارك بعد عودته مباشرة في سباق نخلة ديرة الذي نظمه اتحاد الامارات للدراجات معسكر ناجح لفريق الشعفار جميرا للدراجات.

 

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