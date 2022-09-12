لياندرو.. شهادة ميلاد في 3 أندية



رضا سليم (دبي)



كتب البرازيلي لياندرو سبادا لاعب فريق اتحاد كلباء شهادة ميلاد جديدة في دوري أدنوك للمحترفين بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد الذي انتقل له على سبيل الإعارة قادما من شباب الأهلي وهو الهدف الذي منح النمور أول 3 نقاط هذا الموسم على حساب الوحدة لتكون بصمته الأولى مع فريقه الجديد.

ونجح لاعب فلومينينسي السابق «22 عاما» في ترك بصمة واضحة في الأندية الثلاثة التي لعب لها منذ تعاقد معه شباب الأهلي في موسم 2019-2020، حيث كان التألق الأول في دوري تحت 21 سنة ولعب 1605 دقيقة في 19 مباراة وسجل 15 هدفا، وضعته في المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدفين عن علي عيد اليحيائي الذي تصدر قمة الهدافين برصيد 17 هدفا وتم تكريمه من قبل إدارة شباب الأهلي بعدما سجل هاتريك في مباراة واحدة بدوري الرديف.

وانتقل لاعب الوسط المقيم إلى صفوف عجمان على سبيل الإعارة في موسم 2020-2021 ولعب 12 مباراة وسجل 3 أهداف واستمر مع البرتقالي في الموسم الماضي بعد موافقة ناديه على استمرار الإعارة وشارك في 20 مباراة وسجل 4 أهداف ووصل مجموع مشاركته في دوري المحترفين حتى الآن 2327 دقيقة.

ويطمح الفتى البرازيلي الواعد في ترك بصمة مع فريقه الجديد رغم أنه لم يلعب مباراة كاملة حتى الآن حيث لعب في المباراة الأولى 14 دقيقة فقط أمام البطائح، وفي المباراة الثانية لعب من البداية حتى الدقيقة 67 وسجل هدف المباراة الوحيد.

ومن المتوقع أن يعتمد عليه فرهاد مجيدي مدرب الفريق ضمن القائمة الأساسية في المواجهات المقبلة بداية من مواجهة الظفرة في الجولة الثالثة للدوري.