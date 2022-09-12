«نهاية فوضوية» في الدوري الإيطالي بسبب تقنية الفيديو



تورينو (رويترز)

أحرز ليوناردو بونوتشي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعوض يوفنتوس تأخره بهدفين ويتعادل 2-2 مع ضيفه سالرنيتانا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لكن حكم الفيديو المساعد حرم فريق المدرب ماسيميليانو أليجري من الفوز في نهاية فوضوية.

وبدا أن يوفنتوس، الذي تعادل للمرة الرابعة في ست مباريات هذا الموسم، خطف الفوز والثلاث نقاط عندما وضع البديل أركاديوش ميليك الكرة بالمرمى في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل.

وطُرد ميليك لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خلع القميص أثناء احتفاله قبل إلغاء الهدف، كما طُرد زميله خوان كوادرادو وفيدريكو فاتسيو لاعب سالرنيتانا بسبب شجار.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في ترتيب الدوري بعشر نقاط بينما يملك سالرنيتانا سبع نقاط في المركز العاشر.

وتقدم الفريق الضيف بعد 18 دقيقة عندما حول أنطونيو كاندريفا تمريرة باسكوالي مازوتشي العرضية إلى داخل المرمى من مدى قريب، وهز دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الشباك بعد 20 دقيقة بتسديدة منخفضة باتجاه القائم البعيد لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وعزز كشيشتوف بيونتك من تقدم سالرنيتانا من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول احتسبها الحكم بعد لمسة يد على جليسون بريمر، وسدد المهاجم البولندي الكرة داخل المرمى بعدما أرسل ماتيا بيرين حارس يوفنتوس في الاتجاه الآخر.

ودبت الحياة في صفوف يوفنتوس عندما قلص بريمر الفارق في الدقيقة 51 بضربة رأس رائعة، ثم فرض فريقه هيمنته على المباراة وحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من توني فيلينيا على أليكس ساندرو.

وأنقذ لويجي سيبي تسديدة بونوتشي لكن الكرة ارتدت لمدافع يوفنتوس الذي وضعها في المرمى، وبدا أن يوفنتوس قد اقتنص بالثلاث نقاط عندما ارتقى ميليك عند القائم القريب ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية إلى داخل الشباك ويحتفل بعدها بشكل صاخب.

وذهب بعدها الحكم ماتيو مارتشينارو لمراجعة الهدف على شاشة حكم الفيديو وبعد توقف طويل ألغاه بسبب وجود بونوتشي في موقف تسلل أمام حارس المرمى عندما لمس ميليك الكرة.

وقال أليجري لمنصة دازون على الإنترنت «الشوط الثاني كان جيدا. هذه النتيجة سترسلنا إلى مباراة الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا بمزاج مختلف عن الهزيمة».

وأشاد دافيدي نيكولا مدرب سالرنيتانا بتقنية الفيديو.

وقال «نشعر بالرضا التام بالأداء الذي قدمناه وكان من المخيب للآمال للغاية الخروج بدون نقاط. تقنية الفيديو أثبتت أن هذه الرياضة تملك مصداقية. منذ اللحظة التي يحاول فيها اللاعب المتسلل الوصول للكرة فقد تداخل في اللعب».

ويظل يوفنتوس، الذي بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بالهزيمة 2-1 على ملعب باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي، بدون هزيمة في الدوري الإيطالي بعد أربعة تعادلات وانتصارين.

وسيستضيف بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل وبعدها سينتقل لمواجهة مونزا متذيل ترتيب الدوري المحلي قبل فترة التوقف الدولية.