أيوسو ثالثاً.. إيفنبول بطلاً لسباق إسبانيا للدراجات

مدريد (رويترز)



أحرز البلجيكي ريمكو إيفنبول لقب سباق إسبانيا للدراجات، ليحقق لقبه الأول في السباقات الكبرى، إذ أنهى المرحلة الأخيرة من لاس روزاس إلى مدريد، والتي فاز بها خوان سيباستيان مولانو بشكل رائع.

وكان المتسابق البالغ عمره 22 عاماً ضمن اللقب بعد صموده أمام محاولات إنريك ماس في المرحلة قبل الأخيرة أمس السبت، وعبر خط النهاية في العاصمة الإسبانية واحتفل مع زملائه في فريق كويك-ستب ألفا فينيل.

واكتفى ماس متسابق موفيستار بالمركز الثاني، فيما جاء خوان أيوسو متسابق فريق الإمارات ثالثاً في الترتيب العام.

وأصبح إيفنبول أول بلجيكي يفوز بسباق كبير منذ أن حصد يوهان دي موينك لقب سباق إيطاليا في 1978، كما أنه أصغر فائز بسباق إسبانيا منذ أنجيلينو سولير في 1961.