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الرياضي

الريال «15 من 15»

الريال «15 من 15»
12 سبتمبر 2022 01:38

مدريد (أ ف ب) 

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استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، من منافسه اللدود برشلونة، بفوزه الكبير على ضيفه ريال مايوركا 4-1، في المرحلة الخامسة.
وقلب النادي الملكي تخلفه بهدف، لمهاجم مايوركا فيدات موريتشي من كوسوفو، إلى فوز برباعية تناوب على تسجيلها لاعب وسطه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الذي أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأوّل، والبرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريجو، والألماني أنتونيو روديجر.
وتعتبر بداية الريال مثالية، إذ يمضي بالعلامة الكاملة، مع 5 انتصارات توالياً في الدوري، و7 من 7 مع احتساب الفوز بكأس السوبر الأوروبية، والانتصار على سلتيك الاسكتلندي 3-صفر في مستهل دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وارتقى ريال مجدداً إلى الصدارة مع 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة الفائز على قادش برباعية في افتتاح منافسات هذه المرحلة.
من ناحيته، لم تكن بدايات مايوركا ناجحة إذ بعد تعادل سلبي أمام بلباو افتتاحاً، خسر أمام ريال بيتيس صفر-2، وتعادل سلباً أمام جيرونا، ليحقق فوزه الأول على أرض رايو فاياكانو 2-صفر، قبل أن يسقط للمرة الثانية ويقبع في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.
والتقى الفريقان 57 مرة في «الليجا» منذ عام 1961، حيث الغلبة واضحة للنادي الملكي مع 37 فوزاً مقابل 10 تعادلات و10 انتصارات لمايوركا.

الدوري الإسباني
برشلونة
ريال مدريد
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