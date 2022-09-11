دراجات الإمارات على منصة التتويج بجولة إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

قدَّم خوان أيوسو من فريق الإمارات للدراجات أداءً قوياً في المرحلة 20 من جولة إسبانيا، التي أقيمت على مسار بطول 181كم انطلاقاً من مورالزارزال وانتهاءً في بويرتو دي نافاسيرادا، ليفوز الإسباني البالغ من العمر 19 عاماً بالمركز الثالث في آخر المراحل الجبلية في الجولة، التي يشارك فيها للمرة الأولى، متأخراً بفارق 13 ثانية عن منافسه ريتشارد كاراباز (إينيوس-جرينادييرز) الذي حلّ في المركز الأول.

وتعليقاً على النتيجة، قال خوان أيوسو: «أنا سعيد جداً بهذه النتيجة، وأكاد لا أصدق! كنت أخوض سباقات الجولة واحداً تلو الآخر دون أن أضع لنفسي أهدافاً كبيرة، بل ركزت على إكمال الجولة وبذل قصارى جهودي في كل مرحلة. لذا فإنني سعيد باعتلاء منصة التتويج والاحتفال بهذه اللحظة مع زملائي في الفريق وعائلتي وأصدقائي. حاولنا انتزاع الفوز في هذه المرحلة، لكنني راضٍ عن هذه النتيجة، كما أن زميلي جواو تمكَّن من التقدم للانضمام إلينا في قائمة الخمسة الأوائل في التصنيف العام، ونحن في الفريق مسرورون جداً بهذه النتائج».

كما تمكن زميله جواو ألميدا من التقدم إلى المركز الخامس في التصنيف العام، متجاوزاً منافسه كارلوس رودريجز (إينيوس-جرينادييرز). وبفضل هذه النتائج، فاز فريق الإمارات بالمركز الأول في تصنيف الفرق، وذلك قبل انطلاق المرحلة النهائية التي تقام على مسار بطول 96.7كم انطلاقاً من لاس روزاس وانتهاء في مدريد.