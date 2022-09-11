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«الكاراتيه» يستضيف بطولة غرب آسيا

«الكاراتيه» يستضيف بطولة غرب آسيا
12 سبتمبر 2022 01:38

دبي(الاتحاد)

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، استضافة بطولة غرب آسيا بالإمارات، على أن تقام في منتصف نوفمبر المقبل، كما اعتمد كذلك مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم بتركيا في أكتوبر المقبل، وذلك في الاجتماع الذي عُقد في نادي ضباط الشرطة بدبي برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي.
كما تمت مناقشة عرض اللجنة الأولمبية الوطنية بشأن انتخاب لجنة اللاعبين الرياضيين، إضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد، ولائحة النظام الأساسي المعدلة.

اتحاد الكاراتيه
بطولة غرب آسيا
الإمارات
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