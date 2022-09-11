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الرياضي

الدوري الأرجنتيني .. أولد بويز يتخطى خيمناسيا

الدوري الأرجنتيني .. أولد بويز يتخطى خيمناسيا
11 سبتمبر 2022 22:31

بوينس آيرس (د ب أ)
تغلب نيولز أولد بويز على ضيفه خيمناسيا لابلاتا 2 / صفر، ضمن منافسات المرحلة 18 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.
وسجل أوسكار بيريز لاعب خيمناسيا الهدف الأول لنيولز أولد بويز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 30، قبل أن يضيف دجوركاييف رياسكو الهدف الثاني في الدقيقة 40.
ورفع نيولز أولد بويز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد خيمناسيا عند 33 نقطة في المركز الثاني.
وفي مباراة أخرى، تعادل فيليز سارسفيلد مع مضيفه أرسنال سارانداي 2 /2، وتقدم سارسفيلد بهدف سجله إجناسيو جاريجليو لاعب أرسنال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، قبل أن يدرك كريستيان شيمنتو التعادل للفريق المضيف في الدقيقة 41.
وفي الدقيقة 59 سجل ألكسندر دياز الهدف الثاني لأرسنال سارانداي، لكن ميجيل بريزويلا نجح في إدراك التعادل لسارسفيلد في الدقيقة 87.
ورفع أرسنال سارانداي رصيده إلى 20 نقطة في المركز 21، فيما رفع فيليز سارسفيلد رصيده إلى 13 نقطة في المركز 26.

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