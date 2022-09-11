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الرياضي

أنشيلوتي يحتوي غضب أسينسيو

أنشيلوتي يحتوي غضب أسينسيو
11 سبتمبر 2022 22:23

مدريد (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إنه يتفهم غضب لاعب الفريق ماركو أسينسيو عقب بقاءه على دكة البدلاء، في المباراة التي فاز بها فريقه على مايوركا 4 / 1، ضمن منافسات المرحلة السادسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وشارك أسينسيو، الذي ارتبط بالرحيل عن سانتياجو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في 17 دقيقة فقط مع ريال مدريد في كل البطولات هذا الموسم.
واشتعل غضب أسينسيو، لدى تفضيل أنشيلوتي إشراك داني كارفخال بدلاً من لوكاس فاسكيز المصاب في الدقيقة 71 من المباراة، ليقوم جناح ريال مدريد بإلقاء أحد قمصان الإحماء قبل أن يركل زجاجة مياه في طريقه.
وبسؤاله عن الواقعة قال المدرب الإيطالي: "كنا سنشرك ماريانو دياز وأسينسيو في حال لم نتقدم بنتيجة 2 /1، وأصيب لوكاس فاسكيز، ولم يكن لدينا سوى تبديل واحد ولم أفكر في عمل ذلك التبديل".
وأوضح": "إذا كان غاضباً فأنا اتفق معه، هذا طبيعي ويعني إنك ترغب في اللعب وأن تشعر بأهميتك. في هذه الفترة، لقد كان اللاعب الأكثر تضرراً في الفريق وأنا أضع ذلك بعين الاعتبار، أنا اتفق تماماً مع غضبه ولم يحدث شيء".

ماركو أسينسيو
أنشيلوتي
ريال مدريد
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