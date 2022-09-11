رينارد يعلن قائمة «الأخضر» لمواجهتي سبتمبر

الرياض (د ب أ)

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية لكرة القدم، اليوم الأحد، قائمة "الأخضر" المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة أليكانتي الإسبانية.

ويجرى المعسكر خلال الفترة من 17 وحتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم، التي تنطلق في قطر خلال شهر نوفمبر القادم.

ويخوض منتخب السعودية خلال المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي مباراتين وديتين، ستكون الأولى أمام منتخب الإكوادور في 23 من الشهر الجاري، فيما تقام الثانية ضد منتخب أميركا بعدها بأربعة أيام.

ومن المقرر أن تجرى المباراتان الوديتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، حسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم على موقعه الألكتروني الرسمي.

واستدعى رينارد 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، حيث ضمت القائمة كلاً من: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب السعودي مساء السبت القادم إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع في العاصمة الرياض.

يشار إلى أن منتخب السعودية يلعب في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في المونديال برفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.