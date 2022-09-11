ألقاب كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو بين العين وبني ياس

دبي (الاتحاد)



توج بني ياس بلقب فئة الكبار في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، التي اختتمت، أمس، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، وذلك بعد تفوقه على الوحدة والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث، وفاز بني ياس باللقب على مستوى فئة الشباب متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والوحدة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، فيما أحرز العين اللقب في فئة الناشئين تحت 16 عاماً، متفوقاً على الجزيرة الذي حل وصيفاً والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي حل ثالثاً.

وشهد المنافسات التي جاءت قوية وتوج الفائزين وسط حضور جماهيري غفير، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من مسؤولي وممثلي الاتحاد والأندية.

وهنأ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أصحاب المراكز الأولى، وأشاد بقوة منافسات البطولة، وبدور الاتحاد وجهوده الحثيثة في مواصلة التخطيط والاستثمار، لإيجاد قاعدة صلبة من اللاعبين المواطنين المتميزين الحريصين على الانتقال للعالمية، وتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات الخارجية.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «شهدت منافسات البطولة تألقاً لافتاً للاعبين في مختلف الفئات، وألقت الضوء على أداء مجموعة جديدة من المواهب الشابة والوجوه الصاعدة، التي ستثري قائمة المنتخبات الوطنية، ما يواكب رؤية الاتحاد وخططه في ضم خيرة اللاعبين والمتميزين؛ لأننا مقبلون على مرحلة مهمة تتطلب كل الدعم للمنتخب وتضافر الجهود لمواصلة مسيرة الإنجازات المشرفة في كافة الساحات».

وأضاف: «شهدت منافسات البطولة هذا العام مشاركة قياسية من الأندية والأكاديميات والمؤسسات، لتشكّل عاملاً حاسماً في تطور مستوى البطولة. ومن أهم المكاسب التي تحققها هذه البطولات ضمان استدامة تطور رياضة الجو جيتسو الإماراتية وإعداد المنتخبات بقوة للاستحقاقات المقبلة».

وقال خميس عبيد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية: «سعداء بتحقيق لقب الناشئين في هذه البطولة الغالية والذي تحقق بفضل تركيزنا على الفئات العمرية المختلفة، لا سيما الفئات الأصغر سناً لأنهم يمثلون مستقبل النادي والوطن».

وعبر سالم نايف الكثيري المدير التنفيذي لنادي بني ياس للألعاب الرياضية، عن سعادة مسؤولي النادي بتحقيق لقبي الشباب والكبار.

وأضاف: «نجح بني ياس بطل كأس رئيس الدولة لثلاثة مواسم متتالية، في إضافة لقب كأس نائب رئيس الدولة لخزائنه للمرة الأولى. لاعبو النادي الأبطال كانوا على قدر الآمال والتحدي».

وقال أحمد سعيد الشامسي لاعب نادي العين والحائز ذهبية الناشئين وزن 42 كجم: «أشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز لمشاركتي في هذه البطولة الغالية، وتحقيقي للميدالية الذهبية ومساعدتي فريقي على اعتلاء منصة التتويج والظفر باللقب».

وأضاف: «خضت مجموعة من النزالات القوية أمام منافسين أكفاء، وأشكر الجهاز الفني لنادي العين وجميع زملائي في الفريق والجماهير التي لم تتوقف عن مؤازرتي لتحقيق هذا الإنجاز».

وقال عمار الحوسني لاعب بني ياس، والذي حقق ذهبية وزن 94 كجم فئة الشباب، إن الفريق عازم على تحقيق اللقب الغالي وإضافته لخزائن النادي لينضم إلى كأس رئيس الدولة ويجمع النادي اللقبين الأغلى.