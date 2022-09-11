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الرياضي

ليفاندوفسكي يهنئ شفياتيك

ليفاندوفسكي يهنئ شفياتيك
11 سبتمبر 2022 19:32

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

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أشاد روبرت ليفاندوفسكي، نجم منتخب بولندا وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بمواطنته "البطلة العظيمة" إيجا شفياتيك، عقب تتويجها بمنافسات فردي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة للتنس "فلاشينج ميدوز" هذا العام.
وباتت شفياتيك أول بولندية تفوز ببطولة فلاشينج ميدوز، آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى لهذا الموسم، عقب فوزها على التونسية أنس جابر بمجموعتين نظيفتين، في نهائي المسابقة التي جرت في وقت مبكر مساء أمس السبت بتوقيت الولايات المتحدة..
وأحرزت شفياتيك، المصنفة الأولى عالمياً، ثاني ألقابها في المسابقات الأربع الكبرى هذا العام، بعد فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" في يونيو الماضي، علماً بأنها توجت بخمسة ألقاب أخرى في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.
وأصبحت شفياتيك "21 عامًا" أول سيدة تفوز ببطولتي رولان جاروس وفلاشينج ميدوز بموسم واحد، منذ الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز، التي حققت الإنجاز ذاته عام 2013.
وينظر إلى شفياتيك وليفاندوفسكي كأبرز نجوم الرياضة البولنديين في هذا الجيل، حيث حرص على الاحتفال معها عقب فوزها ببطولة فرنسا على ملعب فيليب شاترييه.
وحرص مهاجم برشلونة، الذي سجل هدفًا في فوز فريقه 4 / صفر على مضيفه قادش أمس السبت ببطولة الدوري الإسباني، على تهنئة شفياتيك على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدًا بحصولها على اللقب العاشر في مشوارها بمنافسات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.
وكتب ليفاندوفسكي على حسابه الخاص بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "مبروك إيجا. "أنتي بطلة عظيمة، لقت اعتليتي مجدداً المسرح الكبير. أنا سعيد جدًا بما حققتيه".

ليفاندوفسكي
برشلونة
فلاشينج ميدوز
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