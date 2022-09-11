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الرياضي

الريال يواصل الانطلاقة المثالية

الريال يواصل الانطلاقة المثالية
11 سبتمبر 2022 19:29

مدريد (رويترز)

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قلب ريال مدريد تأخره بهدف لفوز 4-1 على ضيفه مايوركا بالدوري الإسباني، ليواصل بدايته المثالية للموسم.
وأعاد هدف فيدريكو فالبيردي بعد مجهود فردي رائع قبل نهاية الشوط الأول، ريال مدريد في النتيجة بعدما منح فيدات موريكي مايوركا التقدم. وسجل فينيسيوس الهدف الثاني، قبل أن يضيف رودريجو وأنطونيو روديجر الهدفين الثالث والرابع.
واستعاد ريال صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام أقرب منافسيه، برشلونة.
وواجه ريال صعوبة ليدخل في أجواء المباراة خاصة في شوط أول متواضع، في غياب نجمه المصاب كريم بنزيمة.
وبعدما أخفق في التسجيل في أول 40 ثانية عندما تصدى الحارس تيبو كورتوا لمحاولته، نجح موريكي في هز الشباك في الدقيقة 35 بضربة رأس في غياب الرقابة الدفاعية، وبدا أن حامل اللقب سينهي الشوط الأول متأخراً في النتيجة للمرة الأولى هذا الموسم.
ولكن الأمور تغيرت في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما انطلق فالبيردي بطول الملعب قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء.
وهيمن صاحب الضيافة على الكرة في الشوط الثاني، ولكنه كان محظوظاً، إذ أخطأت تسديدة أنطونيو سانشيز المرمى الخالي في إحدى المرات القليلة التي تقدم فيها مايوركا للأمام.
ونجح فينيسيوس في التسجيل قبل 18 دقيقة على نهاية المباراة، عندما هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي، بينما أحرز رودريجو الهدف الثالث مكللاً انطلاقة رائعة ببراعة، قبل أن يسجل روديجر أول أهدافه بقميص ريال مدريد في الدقائق الأخيرة.

ريال مدريد
ريال مايوركا
بنزيمة
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