فيرستابن ينتصر في معقل فيراري

منزا (أ ف ب)

خرج سائق ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن منتصراً من معقل فيراري، محققاً فوزه الأول في جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم، بعد سباق انتهى الأحد على حلبة مونتسا خلف سيارة الأمان.

وخطا فيرستابن خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب العالمي بعد تحقيقه فوزه الخامس توالياً والحادي عشر هذا الموسم، ليصبح على بعد فوزين من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد، والذي يتقاسمه الألمانيان الأسطورة ميكايل شوماخر وسيباستيان فيتل.

وتقدم فيرستابن في سباق مونتسا على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، وسائق مرسيدس البريطاني جورج راسل، بعدما خاض السائقون اللفات الخمس الأخيرة خلف سيارة الأمان بسبب توقف سيارة مكلارين الخاصة بالأسترالي دانيال ريكياردو بجانب الحلبة إثر عطل ميكانيكي والتأخر في إخراجها.

ودخل الهولندي السباق الإيطالي وهو متقدم بفارق 109 نقاط أمام زميله المكسيكي سيرخيو بيريز ولوكلي، وقد وسعه إلى 116 أمام سائق فيراري الذي بات وحيداً في الوصافة بفارق 9 نقاط عن بيريز، وذلك نتيجة حلول الأخير في المركز السادس.

والفوز الخامس توالياً الأحد في معقل فيراري، جعل فيرستابن أمام فرصة حسم اللقب في المرحلة السابعة عشرة في سنغافورة أو التي تليها في اليابان، ما يعني تتويجه قبل خمسة أو أربعة سباقات على نهاية الموسم.

ويأتي فوز فيرستابن المستحق تماماً، بعدما كان صاحب المركز السابع على الانطلاق نتيجة عقوبة فرضت عليه بسبب تغيير في وحدة الطاقة في سيارته.