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الرياضي

لايبزج لتقليل الفجوة مع إيبرل

لايبزج لتقليل الفجوة مع إيبرل
11 سبتمبر 2022 15:21

لايبزج (د ب أ)
قال أوليفير مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج الألماني، إن ناديه بحاجة لإجراء المزيد من المحادثات مع بروسيا مونشنجلادباخ في الأيام المقبلة، في حال أراد التعاقد مع ماكس إيبرل كمدير رياضي للفريق.
وكان إيبرل، الذي ترك دوراً مماثلاً في مونشنجلادباخ في يناير الماضي، لأسباب صحية، لكنه لا يزال مرتبطاً بعقد مع مونشنجلادباخ، في الوقت الذي يرغب فيه لايبزج في ملء الفراغ الشاغر بالنادي منذ عام.
وقال مينتزلاف في تصريحات لصحيفة "بيلد"، اليوم الأحد: "نحن الآن في مرحلة حيث نريد التعاقد مع ماكس وماكس يريدنا، لذلك سأجري محادثات مع ستيفن شيبرز من مونشنجلادباخ في الأيام القليلة المقبلة، وسنرى بعد ذلك إذا ما كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".
وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، سيكون علينا البحث عن بديل".
وبعد فوز لايبزج بكأس ألمانيا في نهاية مايو الماضي، رفض إيبرل عرض مينتزلاف لكن الأخير واصل المحاولة.
وقال مينتزلاف: "لم أترك الأمور تجري هكذا مع ماكس إيبرل، لأنني أعلم أن الباب لا يزال مفتوحاً، أحاول تقليل الفجوة أكثر فأكثر للوصول إلى اتفاق".
وفي حال تعاقده مع لايبزج، سيعود إيبرل للعمل مجدداً مع مدرب مونشنجلاباد السابق ماركو رزوه، والذي فاز على فريقه السابق بروسيا دورتموند 3 / صفر، أمس السبت، في أول مباراة يقود فيها الفريق.
وأضاف مينتزلاف، قبل الحديث عن المدرب السابق دومينكو تيدسكو والذي أقيل يوم الأربعاء الماضي: "لقد كانت فقط المباراة الأولى لكنها سارت على ما يرام أكثر مما تخيلنا".
وتابع: "كان لدينا شعور ومعرفة بما يستطيع الفريق فعله ولم نكن وصلنا إلى ذلك المستوى من قبل، حينما افترقنا عن المدرب، ولم تكن تلك الخطوة سهلة على الإطلاق بالنسبة لنا وبالنسبة لي شخصياً، تحدثت إلى الفريق وقلت لهم إن ما يقدمونه غير كاف".

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