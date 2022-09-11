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الرياضي

ألكاسير وبيريرا.. «الحدث النادر»!

ألكاسير وبيريرا.. «الحدث النادر»!
11 سبتمبر 2022 16:15



علي معالي (الشارقة)

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للمرة الأولى، ينجح البرازيلي لوان بيريرا، والإسباني باكو ألكاسير لاعبا الشارقة، في هز الشباك خلال أول جولتين، طوال مسيرتهما في الملاعب، ويملك بيريرا 7 أهداف مع «الملك» منذ الانتقال إليه موسم 2019- 2020، قادماً من آفاي البرازيلي.
خطف بيريرا الهدف الثالث في شباك بني ياس، في الدقيقة 42، ضمن الجولة الثانية، بعد هدفه الأول أمام شباب الأهلي في الدقيقة الثامنة، وسبق للاعب الذي يملك قدرات وموهبة كبيرة، أن سجل خلال موسم 2021- 2022، في «الجولتين 12,13» في شباك فريقي الإمارات والعين، والطريف أنه في الموسم نفسه أحرز هدفاً في مرمى «السماوي» أيضاً، في المباراة التي انتهت لمصلحة «الملك» 4-0 في «الجولة 24».
ويذكر أن أول أهداف بيريرا خلال موسمه الأول مع الشارقة، جاء في شباك حتا ضمن «الجولة 18»، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.
أما ألكاسير فلم يسبق أن سجل في مشواره الاحترافي مع فالنسيا وخيتافي وبرشلونة وبروسيا دورتموند وفياريال أن سجل في الجولتين الأولى والثانية، ولكنه هز الشباك في جولتين متتاليتين، مثلما فعل مع خيتافي أمام رايو فاييكانو وغرناطة في «الجولتين 18 و19» بنتيجة 1- 3، و2-2، في موسم 2012- 2013 في الدوري الإسباني، وفي موسم 2013- 2014 في «الجولة 21» بشباك إسبانيول، عندما انتقل إلى فالنسيا، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، وفي «الجولة 22» بشباك برشلونة في اللقاء الذي انتهى لمصلحة فالنسيا 3-1.
وفي موسم 2014- 2015 كرر ألكاسير التسجيل في الجولتين الثانية والثالثة أمام مالقة 3-0، وإسبانيول 3- 1 لمصلحة فالنسيا، وفي الموسم التالي 2015- 2016، سجل في «الجولتين 10 و11» مع فالنسيا أمام ليفانتي 3- 0، وسيلتا فيجو 5- 1، ويبدو أن ألكاسير سيواصل تألقه، خلال موسمه الأول خارج أوروبا، وفي ملاعبنا، لأنه أصبح متخصصاً في ذلك.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
باكو ألكاسير
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