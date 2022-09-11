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الرياضي

«سبورة» مدرب النصر تجذب الأنظار

«سبورة» مدرب النصر تجذب الأنظار
11 سبتمبر 2022 16:00

 
دبي (الاتحاد)

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جذبت «سبورة» الألماني ثورستن فينك مدرب النصر الأنظار، في مباراة فريقه أمام عجمان، والتي انتهت بتفوق «العميد» بهدفين، وحرص مدرب «العميد» على منح التعليمات إلى «الثنائي البديل» عبدالله أنور وعمران الجساسي، من خلال الشرح على «لوحة توضيحية» كبيرة الحجم إلى حد، ما مقارنة مع ما هو معتاد في الملاعب.
وقدم بدلاء «العميد» ممثلين في «الرباعي» عبدالله أنور، عمران الجساسي، كودجو جان، راشد محمد، وعمر جمعة ربيع الفريق «الأزرق» الإضافة المطلوبة، بعدما نجح عمر جمعة في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 96.
وامتدح فينك أداء لاعبي فريقه في المباراة، وقال: «أدينا مباراة جيدة، وحققنا الأهم بالفوز المستحق، وأعتقد أن الفريق يحتاج إلى المزيد من الوقت للتطور بشكل أفضل»، لافتاً إلى أهمية طي صفحة مباراة عجمان والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة خورفكان في الجولة الثالثة مساء الجمعة المقبل.

 

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النصر
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