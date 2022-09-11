متى يعود مالابا؟



فيصل النقبي (كلباء)



لم يقدم التوجولي بينيل مالابا الذي يخوض موسمه الرابع مع اتحاد كلباء، المستوى المنتظر منه منذ بداية الموسم الحالي، وأيضاً في الموسم السابق، مقارنة بأدائه خلال أول موسمين، حيث سجل في الأول11 هدفاً، و12 هدفاً في الثاني، مما منحه لقب هداف «النمور»، وتم تجديد عقده مع النادي إلى 2023.وسجل مالابا 8 أهداف خلال الموسم الماضي للدوري، ولم يهز الشباك في أول جولتين بالموسم الجديد.

وتمني جماهير «النمور» النفس بعودة الهداف الكبير إلى مستواه خلال الجولة القادمة، لأنه أحد اللاعبين المهمين في تشكيلة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء.

