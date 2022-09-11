مبخوت يتقدم «السباق المشتعل»



مصطفى الديب (أبوظبي)



مبكراً اشتعل صراع الهداف في »دوري أدنوك للمحترفين»، ويبدو أن هذا الموسم سيكون صعباً، واللقب لن يحسم بسهولة، ويتربع على قمة الهدافين علي مبخوت «قناص» الجزيرة برصيد 5 أهداف من مباراتين فقط، ويطارده لابا كودجو مهاجم العين الذي أحرز 4 أهداف، الأمر الذي ينذر بتنافس غاية في الصعوبة بين اللاعبين الكبيرين، لا سيما أن معدل التهديف في أول جولتين عال للغاية.

ونجح مبخوت في تسجيل «الهاتريك 15» في تاريخه بالدوري، ليصل إلى «الهدف 186»، مبتعداً بلقب الهداف التاريخي كثيراً، ومغرداً في هذا الموقع وحيداً، من دون منافس قريب، أما لابا كودجو الذي صام عن التهديف في لقاء الافتتاح أمام عجمان، وأهدر ضربة جزاء، عاد قوياً شرساً أمام الظفرة ليسجل «سوبر هاتريك»، ويحل في المركز الثالث في ترتيب الهدافين جيليبرتو هداف الوصل بثلاثة أهداف، ويأتي بعد ثلاثي القمة كل من الكاسير مهاجم الشارقة، وجواو بيدرو مهاجم الوحدة.

تنافس هذه المجموعة على اقتناص لقب الهداف، يؤكد أن البطولة على موعد مع رقم تاريخي هذا الموسم، لا سيما أن جميعهم من نوعية القناصين، ومن بينهم أسماء عالمية مثل الكاسير مهاجم برشلونة السابق.