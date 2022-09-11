«المقيم».. البصمة السادسة



رضا سليم (دبي)



نجح اللاعبون المقيمون في ترك بصمة واضحة في الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تألقوا بإحرازهم عدداً من الأهداف، والدخول ضمن قائمة الهدافين.

وبرز 4 لاعبين في الجولة الحالية، يتقدمهم البرازيلي يوري سيزار لاعب شباب الأهلي، والذي دفع به المدرب جارديم في الدقيقة 56 أمام دبا، وبعد 10 دقائق، نجح سيزار في إدراك التعادل لـ «الفرسان»، بعدما كان الفريق متأخراً بهدف.

ونجح اللاعب نفسه في صناعة هدف التقدم، والفوز لفريقه بعد تمريرته إلى المالي شيكنا دومبيا اللاعب المقيم في الفريق، والذي سجل الهدف الثاني، وهو ما يعني أن المقيمين «كلمة السر» في تشكيلة «الفرسان» والذي يضم 9 لاعبين مقيمين.

وحسب لوائح «دوري أدنوك للمحترفين»، فإنه يسمح لكل فريق بتسجيل 5 أجانب، إضافة إلى 5 مقيمين، مع مشاركة 6 لاعبين حداً أقصى من الفئتين بالملعب.

وسجل البرازيلي المقيم لوان بيريرا الهدف الثالث للشارقة في مرمى بني ياس، وهو هدفه الثاني هذا الموسم، بعدما سجل في شباك شباب الأهلي ضمن الجولة الأولى.

واقتنص البرازيلي المقيم لياندرو سباداسيو «العلامة الكاملة» لفريق اتحاد كلباء أمام الوحدة بالهدف الذي سجله في الدقيقة 34، ويعد لياندرو من أبرز اللاعبين المقيمين في «دورينا»، حيث قدم مستوى جيداً مع عجمان لمدة موسمين، قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة، وقامت إدارة «الفرسان» بإعارته مجدداً إلى «النمور» هذا الموسم.

ويعد أيريك جورجينس لاعب العين صاحب أول أهداف اللاعبين المقيمين هذا الموسم، بعدما منح فريقه التقدم على عجمان، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض، ومن بعده سجل لوان بيريرا لاعب الشارقة، لترتفع نسبة المقيمين إلى 6 أهداف في جولتين من أصل 39 هدفاً، كان نصيب الأجانب فيها 24 هدفاً والمواطنين 9 أهداف.