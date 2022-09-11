العين أمهر العازفين على «لحن السباعية»



معتصم عبد الله (دبي)



عادت «النتائج القياسية» إلى واجهة «دوري أدنوك للمحترفين» مبكراً، مع انطلاق الجولة الثانية، بفوز العين العريض على ضيفه الظفرة 7-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على استاد هزاع بن زايد، وهي المرة الأولى التي تعود فيها الانتصارات الكبيرة للدوري، بعد غياب موسم كامل 2021- 2022.

ويحمل تاريخ نتائج دوري المحترفين على مدار مواسمه الـ 15، نحو 39 مباراة، شهدت تحقيق الفوز بستة أهداف على الأقل، منذ النسخة الأولى في 2008- 2009، وحتى الموسم الحالي 2022- 2023، والذي شهد أكبر نتيجة بداية من الجولة الثانية، بفوز العين بـ «سباعية» نظيفة.

ولا تبدو مهارة «الزعيم» في العزف على «السلم السباعي» في النتائج القياسية بالأمر المستغرب، كونه الفريق الأكثر تحقيقاً لنتيجة الفوز بسبعة أهداف في تاريخ دوري المحترفين، في أربع مباريات أمام عجمان والظفرة بواقع مباراتين أمام كل فريق، واستثناء الموسم الملغي 2019- 2020 الذي شهد فوز العين على مضيفه الفجيرة 7-1.

ودشن العين سلسلة انتصاراته الأكبر في المحترفين، أمام الظفرة بالذات بالفوز 7-0 ضمن الجولة الثالثة لموسم 2012- 2013، ليعود ويحقق الفوز على ضيفه عجمان 7-1 ضمن «الجولة 16» في موسم 2014- 2015، واستقبلت شباك ذات المنافس «عجمان» سباعية جديدة أمام العين 7-0 ضمن «الجولة 15» لموسم 2017- 2018، قبل أن يختم السلسلة بسباعية جديدة أمام الظفرة 7-0 في الجولة الثانية للموسم الحالي 2022- 2023.

وخلافاً لانتصارات «الزعيم» الأربع بنتيجة 7 أهداف، شهدت ثلاث مباريات أخرى تحقيق نسبة الأهداف ذاتها بفوز بني ياس على الفجيرة 7-0 ضمن «الجولة 9» لموسم 2014- 2015، والوحدة أمام الشارقة 7-1، والجزيرة على حساب الشباب 7-3 موسم 2016- 2017.

وبعيداً عن «السلم السباعي» يعد الفوز بنتيجة 8 أهداف نظيفة الأكبر في تاريخ دوري المحترفين، وتكرر في مباراتي شباب الأهلي وعجمان موسم 2008- 2009 ضمن «الجولة 19»، والوصل أمام دبا في «الجولة 11» لموسم 2016- 2017، فيما حقق «الفرسان» ثاني أكبر فوز بنتيجة 8-1 على الفجيرة في الجولة الأولى لموسم 2015- 2016.