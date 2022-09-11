«المحترفين» تطلق مبادرات استثنائية للجماهير

دبي(الاتحاد)

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية مبادرات استثنائية لجماهير أنديتنا، بعد قرار زيادة نسبة الحضور للطاقة الاستيعابية بالكامل لجميع الملاعب إلى «100%»، وهو ما أسفر عن تواجد كثيف للجماهير في المدرجات، حيث تمثلت الجوانب في تسهيل عملية دخول الجماهير، عبر الفحص الإلكتروني السريع للتذاكر بشكل أمكن قياسه بأن يستغرق حامل التذكرة، من 20 إلى 40 ثانية وهي الفترة من فحص التذكرة إلكترونيا وإجراء الدخول حتى دخوله إلى بوابة المدرج.

بالإضافة إلي توفير العديد من أماكن الخدمات أمام البوابات، من حيث المشروبات والمأكولات وتوزيع زجاجات المياه بشكل مستمر على الجماهير.