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الرياضي

زفيريف يتدرب مع «العجوز» ستانيسلافسكي

زفيريف يتدرب مع «العجوز» ستانيسلافسكي
11 سبتمبر 2022 13:25

برلين (د ب أ)

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خاض لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف تدريباً مع اللاعب الأوكراني ليونيد ستانيسلافسكي 98 عاماً، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس ديفيز هذا الأسبوع.
وغاب زفيريف في الفترة الماضية بسبب إصابة في القدم، تعرض لها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر، ولكنه سيعود للمشاركة في دور المجموعات ببطولة كأس ديفيز، حيث يلتقي الفريق الألماني مع فرنسا وبلجيكا وأستراليا في هامبورج بداية من يوم الثلاثاء.
ويعد ستانيسلافسكي، الذي جاء إلى هامبورج لمواجهة زفيريف، هو أكبر لاعب تنس نشط في العالم وفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية.
يذكر أن والدا زفيريف من روسيا، ولكنه دعم قرار الاتحاد الدولي للتنس باستبعاد روسيا وبيلاروس من المشاركة في بطولة كأس ديفيز عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع ذلك، انتقد زفيريف قرار منظمو بطولة ويمبلدون باستبعاد اللاعبين الروس والبيلاروس من نسخة البطولة لهذا العالم.

ألكسندر زفيريف
ويمبلدون
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
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