إضراب «طواقم التحكيم» يؤجل «ليجا السيدات»



مدريد (رويترز)

تأجل انطلاق النسخة الأولى من دوري المحترفين الإسباني لكرة القدم للسيدات، بعد أن دعت طواقم التحكيم النسائية إلى الإضراب، للمطالبة بالحصول على صفة الاحتراف وتحسين الأجور، أسوة بالحكام في دوري الرجال.

وكان من المقرر أن يشارك ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من أول دوري نسائي إسباني يطبق قواعد الاحترام بصورة كاملة.

وتقول طواقم التحكيم النسائية التي أعلنت الإضراب الخميس الماضي، إن رابطة الدوري لم تستجب لأي من المطالب التي تقدمت بها، وإن عضوات طواقم التحكيم جراء ذلك يمتنعن عن إدارة أي مباريات في الدوري الأول، في ظل ظروف العمل والظروف الاقتصادية الحالية.