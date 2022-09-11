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الرياضي

جينوبيلي.. ضيف جديد على «قاعة المشاهير»

جينوبيلي.. ضيف جديد على «قاعة المشاهير»
11 سبتمبر 2022 13:19

نيويورك (أ ف ب) 
انضم الأرجنتيني مانو جينوبيلي، البطل الأولمبي والمتوج بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين أربع مرات مع سان أنتونيو سبيرز، إلى قاعة مشاهير اللعبة في الولايات المتحدة.
ودافع ابن الـ45 عاماً عن قميص سبيرز لمدة 16 موسماً بين 2002 و2018، بعدما انتقل إلى صفوفه عقب فوزه بال «يورو ليج» عام 2001 مع فيرتوس بولونيا الإيطالي.
قال اللاعب الأميركي الجنوبي في الكلمة التي ألقاها في سبرينجفيلد في ماساشوستس خلال حفل تكريمه: «لست هنا لأنني كنت مميزاً للغاية، ولكن لأنني كنت جزءاً من فريقين من أعظم الفرق في العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، سان أنتونيو والأرجنتين».
وشكّل جينوبيلي الذي اختير مرتين لخوض مباراة كل النجوم «أول ستار» ثلاثياً متفجراً مع لاعب الارتكاز تيم دنكان وصانع الألعاب الفرنسي طوني باركر، وقاد سبيرز للفوز بلقب الدوري أعوام 2003 و2005 و2007 و2014 بقيادة أحد أشهر المدربين الأسطوري جريج بوبوفيتش.
وفاز هذا الثلاثي معاً بـ 575 مباراة في الموسم العادي.
واعتزل الأرجنتيني في أغسطس 2018 بعدما خاض 1057 مباراة مع سان أنتونيو، وبلغ معدل نقاطه 13.3 في المباراة الواحدة، إلى 3.8 تمريرات حاسمة، و3.5 متابعات. كما شارك في 218 مباراة في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، وبلغ معدل نقاطه 14 في المباراة الواحدة.
وتوج جينوبيلي بالذهب الأولمبي في عام 2004 في أثينا وكان جزءاً من فريق الحلم الأرجنتيني الذي هزم المنتخب الأميركي المؤلف من لاعبي دوري المحترفين لأول مرة في بطولة العالم 2002، في طريق «راقصي التانجو» لاحتلال المركز الثاني.
وإلى جينوبيلي، انضم تيم هارداواي واللاعبتان سوين كاش وليندسي وايلين والمدربان جورج كارل وديل هاريس والمدربة ماريان ستانلي، إلى قاعة المشاهير لعام 2022.

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