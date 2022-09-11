كروس يرد على كوفاتش في المصعد

برلين (د ب أ)

نشر ماكس كروس، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، صورة مبهمة له وهو يرتدي قميصاً أسود وهو داخل مصعد، بعد أن قال نيكو كوفاتش، مدرب فولفسبورج، إنه لن يلعب معه مرة أخرى.

وبالكاد شارك كروس "34 عاماً"، الذي عاد لفولفسبورج من يونيون برلين في يناير الماضي، في مباريات هذا الموسم مع فولفسبورج، الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على آينتراخت فرانكفورت 1 / صفر أمس السبت.

ولم يتواجد كروس في قائمة المباراة، وبعدها قال كوفاتش، الذي تم تعيينه في فترة إعداد ما قبل الموسم :" إنه لن يلعب أي مباراة أخرى معنا".

وأكد :"اتخذنا القرار بأن ماكس لن يمكنه مساعدتنا في هذا الوضع"، مضيفاً أن في الأسابيع الأخيرة لم يكن هناك أي دافع أو تعاون بناء من كروس.

وينظر للاعب دائماً على أنه متمرد - وذات مرة نسي اللاعب 75 ألف يورو في سيارة أجرة، ولكن كان يبدو أنه استعاد هدوئه في يونيون، الذين أبدوا أسفهم لرحيل اللاعب في يناير الماضي.

وألمح المدير العام لفريق يونيون أوليفر رونيرت إن النادي قد يدرس إعادته للفريق إذا تركه فولفسبورج، علماً أن عقده ينتهي في عام 2023، والذي قال لشبكة "زد.دي.أف": "أعتقد أنه يمكن ترويض ماكس كروس".