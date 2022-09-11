منصور جمعة يحرز «برونزية» «عربية الجودو»



تونس (الاتحاد)



أحرز منصور جمعة الميدالية البرونزية لوزن فوق 90 كجم ضمن فئة الناشئين، في البطولة العربية للجودو التي أقيمت في ضيافة تونس.

وتعود بعثة منتخبنا اليوم، بعد المشاركة في منافسات الناشئين والناشئات والأشبال والبراعم، وشهدت البطولة التي أقيمت في ضيافة الاتحاد التونسي، بإشراف الاتحاد العربي، مشاركة 523 لاعباً ولاعبة من 9 دول، في مقدمتهم أبطال الأندية التونسية، وعددهم 300 لاعب ولاعبة يمثلون 23 نادياً من تونس، بجانب 18 من الجزائر، و5 من مصر و3 من الكويت، وفريقين من الإمارات وليبيا وفريق من قطر، وسوريا، واليمن.

وتأثر بقية اللاعبين الناشئين بعدم جاهزيتهم بشكل يتناسب ومستوى البطولة القوية لعدم بدء النشاط المحلي المقرر انطلاقته 17 سبتمبر الحالي، لذلك كانت المشاركة بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرات، وتلبية دعوة الأشقاء في تونس.

من جانب آخر، أكملت اللجنة الفنية للجودو كافة الترتيبات لانطلاقة الموسم الجديد في ضيافة الشارقة بإقامة كأس الاتحاد لفئتي البراعم والشباب يوم السبت المقبل بمشاركة الأندية كافة.