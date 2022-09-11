«أول بصمة» في «الأضواء»



مراد المصري (دبي)



شهدت الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، نجاح عدد من الأجانب الجدد في ملاعب «الأضواء»، في تسجيل أول أهدافهم هذا الموسم، ما بين مساهمة في الفوز أو إثبات حضورهم القوي.

أصبح أندريه يارمولينكو لاعب العين أول أوكراني يسجل هدفاً في دوري المحترفين، بعدما افتتح رصيده مع «الزعيم» خلال سباعية التفوق على الظفرة.

وأصبح ميراليم بيانيتش أول بوسني يسجل هدفاً في «دورينا»، عندما أسهم في ثلاثية الشارقة أمام بني ياس.

وتمكن فلورين تاناسي من افتتاح رصيده مع الجزيرة، ليكون أول روماني يسجل هدفاً مع «فخر أبوظبي»، والخامس بالمجمل من بلاده الذي يزور الشباك في «دورينا».

فيما وقع أناتول بهدفه الأول مع البطائح، ليصبح ثالث كاميروني يسجل في تاريخ دوري المحترفين بعد إيمانا وسياني.

وزار ألكسندر سكيتش الشباك للمرة الأولى مع دبا، ليكون ثاني مونتينجري يسجّل في «دورينا»، والأول منذ ماركو فوسينيش مع الجزيرة.