«محاربي الإمارات» تعود بـ «نسختي الإثارة»

أبوظبي (الاتحاد)

تتصدر مواجهة البطل الأردني علي القيسي والكندي جيسي أرنيت، قائمة مواجهات نزالات سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين، بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي ضمن النسختين «32 و33» الأفريقية والدولية من البطولة.

وتكتسي مواجهة القيسي- أرنيت في النزال الرئيسي للنسخة الدولية في وزن الريشة، طابعاً ثأرياً، بعد أن خسر الأول أمام الثاني في النسخة الماضية من البطولة بسبب الإيقاف الطبي، عقب تعرضه لجرح خلال النزال أدى إلى تتويج جيسي أرنيت بلقب وزن الريشة، وتواصلت المناوشات بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يونيو الماضي، مما ينبئ بنزال قوي ومثير، كما تتضمن هذه النسخة تتويجاً آخراً وذلك بلقب وزن المتوسط بين اللبناني جوش توجو والأذربيجاني طاهر ابدلييف.

كما تشهد النسخة الأفريقية الثالثة، 13 نزالاً قوياً بين مواهب ونجوم من القارة السمراء، وتترقب تلك النسخة تتويج أول بطل في نزال يجمع بين كيفين عمر من جزر القمر وإميليو كيسوا من أنجولا.

من جانبه، أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن اللجنة المنظمة تربط الليل بالنهار لاستكمال الجاهزية لإقامة الحدث، مشيراً إلى أن الكثير من الجماهير حول العالم يترقبون النزال الساخن بين البطل الأردني علي القيسي والكندي جيسي أرنيت، وأن العديد من الحسابات الخاصة برياضة الفنون القتالية المختلطة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تهتم بالنزال.

وأثنى درويش على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الذي جعل من العاصمة أبوظبي محط أنظار العام، مؤكداً أن النسخة القادمة ستكون الأفضل من بقية النسخ الماضية، متوقعاً أن تحظى بمتابعة غفيرة حضوراً ومن خلف الشاشات نظراً للأسماء المشاركة فيها.

وتعد بالمز الرياضية منظم الحدث عشاق الفنون القتالية المختلطة في الإمارات والمنطقة والعالم، بتنظيم نسختين جديدين في قمة الإبهار على مستوى التنظيم والنزالات المرتقبة بين أبطال اللعبة في أفريقيا والعالم، وذلك في قلعة الفنون القتالية في الإمارات صالة الاتحاد أرينا، في إطار تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة للعبة في العالم.