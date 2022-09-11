نيمار يتحدث عن «العباقرة» و«الرسام الجديد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



وصف البرازيلي نيمار داسيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمي الكرة العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بأنهما «عبقريان»، واعترف بانهما أفضل «ثنائي» شهده عالم كرة القدم في القرن الواحد والعشرين، وإنه من الممكن ألا نرى مثلهما مرة أخرى.

وعندما طلب من نيمار أن يقول رأيه في عدد من النجوم، وأن يصفهم بكلمة واحدة، مثل الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام، قال بعد تفكير: كين لاعب ذكي ومثله في ذلك مثل الشاب الإنجليزي جودي بيلينجهام. كما أبدى نيمار أعجابه الشديد بالإسباني الشاب بيدري لاعب وسط برشلونة، ووصفه بأنه أنيستا الجديد، لكونه يذكّره بطريقة لعب النجم الإسباني الملقب بالرسام.

وكان نيمار ذكياً عندما استخدم نفس اللفظ «عبقري» عند وصفه لميسي ورنالدو، لأن علاقته بالنجمين الكبيرين جيدة ، الأول بحكم تزاملهما معاً في برشلونة وسان جيران، والثاني بحكم أنه متابع له على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشاد نيمار بالأوروجواياني لويس سواريز زميله السابق في «البارسا»، ووصفه هو الآخر بأنه عبقري أيضاً، وأبدى نجم «السامبا» حنينه الشديد لمثلث الرعب «ميسي، سواريز، نيمار»، والذي شهد أفضل سنوات عمره الكروي .

وفي سياق مختلف، نجح نيمار بالهدف الذي سجله في مرمى بريست «1-صفر»، ضمن الجولة السابعة للدوري الفرنسي «ليج آن»، في أن يصبح رابع أفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي ، متقدماً بذلك على المهاجم البرتغالي الأسطورة بيدرو ميجويل باوليتا «109 أهداف».

وكتب نيمار بذلك صفحة جديدة في تاريخه لاعباً في سان جيرمان، بتسجيل 110 أهداف بقميص هذا النادي الفرنسي.

يذكرأن الأوروجواياني أدينسون كافاني هو الهداف الأول لسان جيرمان

«200 هدف»، يليه الفرنسي الشاب كيليان مبابي «180هدفاً»، ثم النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش «156هدفاً».

ويأمل نيمار في هذا الموسم «الماراثوني» الطويل في أن يواصل التألق بعد البداية النارية التي استهله بها، بتسجيل 9 أهداف وصناعة 7 أهداف، في 9 مباريات في مختلف المسابقات التي شارك فيها النادي الباريسي. كما يتأهب نجم «السامبا» لقيادة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم القادمة بقطر، والتي تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل.

وذكر موقع جول العالمي الذي نقل مقتطفات من كلام نيمار، أنه يريد أن يثبت للعالم أجمع أن هذا الموسم هو أفضل مواسمه الكروية.