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الرياضي

اتحاد كلباء يعود بـ «السعادة» من معقل الوحدة

اتحاد كلباء يعود بـ «السعادة» من معقل الوحدة
10 سبتمبر 2022 22:36


مصطفى الديب (أبوظبي)

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خطف اتحاد كلباء فوزاً ثميناً من الوحدة بهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في ختام الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل هدف «النمور»، البرازيلي لياندرو في الدقيقة 34 من هجمة مرتدة نموذجية.
وفشل هجوم «العنابي» في ترجمة السيطرة إلى أهداف، ولم يظهر الفريق بالمستوى المتوقع، عكس الأداء الذي قدمه اللاعبون في الجولة الأولى أمام الوصل.
واعتمد فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء على الدفاع المتكتل، والمرتدات والتي عاد من خلالها الفريق بأول ثلاث نقاط، في حين تجمد رصيد الوحدة عند «نقطة».

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
اتحاد كلباء
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