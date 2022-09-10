المنتخب يضيف الميدالية الثالثة في «عربية السباحة»

القاهرة (وام)



اختتم سالم غالب سباح منتخبنا الوطني، مشاركة بعثة الإمارات في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء للفئات العمرية، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، بإحراز الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فراشة.

ورفع غالب بهذه الميدالية رصيد منتخبنا في البطولة إلى 3 ميداليات، بعد أن نجحت ميرة الشحي سباحة منتخبنا الوطني في إحراز ميداليتين "فضية وبرونزية" على مدار الأيام السابقة. ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب مساء غدٍ، بعد انتهاء مشاركتها في منافسات السباحة بالبطولة، في حين تستمر منافسات كرة الماء والغطس والتي تنتهي يوم 14 سبتمبر الجاري. وأبدى عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، رئيس بعثة الإمارات في البطولة، رضاه عن المشاركة في البطولة لمجموعة من أبطال المنتخب الصغار، خاصة وأن منهم من يشارك في بطولة خارجية لأول مرة، كما شهدت هذه المشاركة تحقيق أرقام جديدة لعدد من السباحين في منافسات مختلفة.

وأشاد الوهيبي بالمجهود الذي قدمه سالم غالب، في البطولة، حيث كان يشارك مع فئة عمرية أكبر من سنه، لكنه نجح في المنافسة والتواجد بقوة حتى كلل جهوده بالحصول على ميدالية ملونة في ختام مشاركته بالبطولة.

يذكر أن منتخبنا الوطني شارك في البطولة بـ8 لاعبين ولاعبات هم سالم غالب، سعيد فرج، عمر الحتاوي، حسين الصايغ، عبدالله البلوشي، حمد العلي إضافة إلى السباحتين ميرة الشحي، سارة عكاشة، والمدربين مروان الحتاوي، طلال العلي.