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الرياضي

«الثريا» و«غياث» يرسمان لوحات إبداع الحول والزمول

«الثريا» و«غياث» يرسمان لوحات إبداع الحول والزمول
11 سبتمبر 2022 01:50

دبي (الاتحاد)

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فازت «الثريا» لمالكها سالم محمد بن مترف الطنيجي، بناموس التحدي الرئيسي للحول المحليات، في زمن وقدره 7:59:2 دقيقة، وذلك خلال تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت على ميدان المرموم أمس.
وأشعل شعار حمد معيوف محمد العامري الصراع في الشوط الثاني للحول المهجنات، والذي قدمت من خلاله «اشتعال» أداءً قوياً وحققت الفوز عن جدارة واستحقاق بتوقيت بلغ 7:59:0 دقيقة.
واستحق «غياث» المملوك لسيف سالم النايلي الشامسي أن يكون هو البطل في الشوط الرابع للزمول المحليات، بعد بلوغه خط النهاية في زمن وقدره 8:09:4 دقيقة.
وكتب «سكر» الانتصار الرابع للتحديات الرئيسية والمخصص للزمول المهجنات باسم مالكه سالم محمد هويدن اجتبي، وذلك في توقيت بلغ 8:04:6 دقيقة. وحققت «حفلة» المملوكة لسالم بخيت حويرب المنصوري لقب التوقيت الأفضل في تحديات الحول والزمول، وذلك بحصولها على ناموس الشوط الرابع عشر للحول المهجنات بزمن وقدره 7:58:7 دقيقة.وانطلقت صباح أمس الأول، أولى جولات الكبار ضمن سباقات المرموم السنوية، بتحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات شهدت منافسة قوية ومثيرة بين الشعارات المختلفة.
وتمكنت «الذيبه» المملوكة لهزاع عجلان مبارك المظفري الهاجري من وضع بصمتها على التحدي الرئيسي للثنايا الأبكار المحليات، بعد أن تمكنت من عبور خط النهاية في زمن وقدره 7:59:4 دقيقة. وأنهت «هملولة» رحلتها في ثاني أشواط الثنايا والمخصص للأبكار المهجنات في توقيت وقدره 7:55:8 دقيقة لتهدي مالكها سالم مانع الغويص السويدي ناموساً غالياً ومهماً.وتلون التحدي الثالث والمخصص للثنايا الجعدان المحليات بألوان شعار سالم حمد سلطان المنصوري، والذي قدم «الغزال» على القمة مسجلاً أفضل توقيت في كل التحديات بوصوله لخط النهاية في زمن وقدره 7:52:3 دقيقة.
أما الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان المهجنات، فقد ذهب إلى شعار سالم سعيد غافان الجابري وذلك من خلال تألق «مطفي» بالناموس بزمن بلغ 7:53:9 دقيقة.

الثريا
الزمول
المرموم
ناموس
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