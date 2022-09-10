اتحاد الكرة يستضيف سيمنار مراقبي المباريات

أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف اتحاد كرة القدم سيمنار مراقبي المباريات الجدد في الاتحاد الآسيوي، لمنطقة غرب آسيا، من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة 37 مراقباً مستجداً من السعودية، الأردن، فلسطين، البحرين، الكويت، عُمان، قطر، اليمن، سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الهند، إيران، قيرغيزستان، أوزبكستان، سيريلانكا، أفغانستان، المالديف ونيبال.

ويحاضر في السيمنار مختصون من الاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي، كما يشهد السيمنار مشاركة 4 مراقبين إماراتيين تم ترشيحهم من اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين.