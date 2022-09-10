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اتحاد الكرة يستضيف سيمنار مراقبي المباريات

اتحاد الكرة يستضيف سيمنار مراقبي المباريات
10 سبتمبر 2022 21:12

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف اتحاد كرة القدم سيمنار مراقبي المباريات الجدد في الاتحاد الآسيوي، لمنطقة غرب آسيا، من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة 37 مراقباً مستجداً من السعودية، الأردن، فلسطين، البحرين، الكويت، عُمان، قطر، اليمن، سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الهند، إيران، قيرغيزستان، أوزبكستان، سيريلانكا، أفغانستان، المالديف ونيبال.
ويحاضر في السيمنار مختصون من الاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي، كما يشهد السيمنار مشاركة 4 مراقبين إماراتيين تم ترشيحهم من اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
الاتحاد الآسيوي
غرب آسيا
السعودية
الأردن
فلسطين
البحرين
الكويت
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