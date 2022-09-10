العين «7 نجوم».. ولابا «سوبر هاتريك»



معتز الشامي (دبي)



حقق العين فوزاً عريضاً على الظفرة بـ «سباعية»، منها «سوبر هاتريك» بتوقيع لابا كودجو الذي وصل إلى «الهدف 62» خلال 65 مباراة خاضها مع الفريق، وذلك ضمن الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد «الفارس» عند «نقطة»، وسجل أهداف «البنفسج» لابا كودجو في الدقائق 11 و29 و43 و68، ويارميلينكو في الدقيقة 35، وأروبوليدا في الدقيقة 81، وسفيان رحيمي في الدقيقة 89.

واحتاج العين إلى 11 دقيقة، لترجمة سيطرته إلى هدف السبق الذي حمل توقيع لابا كودجو، من كرة رأسية، قبل أن يتلقى «كرة نموذجية» من سفيان رحيمي، سددها بيسراه داخل شباك الظفرة، محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 29، وأضاف أندري يارميلينكو الهدف الثالث في الدقيقة 35، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء، في وجه ليونارد لاعب الظفرة، لعرقلته سفيان رحيمي، على حدود المنطقة، في الدقيقة 39، ويستغل العين حالة النقص العددي عند الضيوف، ليحرز لابا كودجو الهدف الرابع في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، لم ينتظر «البنفسج» طويلاً لإحراز الهدف الخامس، عن طريق لابا كودجو من عرضية سعيد جمعة في الدقيقة 68، قبل أن تحسم «تقنية الفار» صحة الهدف السادس الذي سجله دانيلو أربوليدا في الدقيقة 81، وأكمل سفيان رحيمي «المهرجان العيناوي» بالهدف السابع في الدقيقة 89.