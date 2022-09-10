تيل يقتنص لقب «أصغر مسجل» في تاريخ البايرن

ميونيخ (رويترز)

استقبل بايرن ميونيخ هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء عبر المهاجم سيرو جيراسي، ليكتفي بالتعادل 2-2 مع ضيفه شتوتجارت، اليوم السبت، وهو التعادل الثالث على التوالي لحامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وبدأت الأمور بشكل جيد لبايرن، الذي يستضيف برشلونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، عندما افتتح المهاجم ماتيس تيل التسجيل في الدقيقة 36.

وأصبح لاعب منتخب فرنسا للشباب أصغر من يشارك في التشكيلة الأساسية لبايرن في الدوري بعمر 17 عاماً و136 يوماً، وسبق له هز الشباك في الدور الأول بكأس ألمانيا.

وجاء هدفه الأول في الدوري، عندما حول تمريرة ألفونسو ديفيز العرضية المنخفضة في الشباك.

وأدخل جوليان ناجلسمان مدرب بايرن، العديد من التغييرات على تشكيلته التي انتصرت 2 - صفر على إنتر ميلان الأربعاء الماضي في دوري الأبطال، لكن الفريق تراجع في الشوط الثاني ليمنح الفرصة لشتوتجارت.

وأدرك كريس فويريش التعادل للفريق الضيف من مدى قريب في الدقيقة 57، لكن بايرن استعاد تفوقه بعد ذلك بثلاث دقائق.

وراوغ جمال موسيالا، البالغ عمره 19 عاماً والذي كان أصغر من يسجل لبايرن في الدوري، أحد المدافعين وسدد كرة رائعة في الزاوية البعيدة.

وكاد شتوتجارت أن يدرك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 74، لكن تسديدة جيراسي ارتدت من العارضة.

وحصل شتوتجارت على ركلة جزاء بعد تدخل من ماتيس دي ليخت على جيراسي واحتسبها الحكم بعد طلب من حكم الفيديو المساعد.

وحافظ لاعب منتخب غينيا على هدوئه ليسدد في الشباك ويمنح شتوتجارت نقطة ثمينة.