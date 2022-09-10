الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تيل يقتنص لقب «أصغر مسجل» في تاريخ البايرن

تيل يقتنص لقب «أصغر مسجل» في تاريخ البايرن
10 سبتمبر 2022 20:08

ميونيخ (رويترز)

أخبار ذات صلة
مولر.. «الغضب العارم»!
تشافي: نتطلع للفوز على قادش ولا نفكر في البايرن

استقبل بايرن ميونيخ هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء عبر المهاجم سيرو جيراسي، ليكتفي بالتعادل 2-2 مع ضيفه شتوتجارت، اليوم السبت، وهو التعادل الثالث على التوالي لحامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وبدأت الأمور بشكل جيد لبايرن، الذي يستضيف برشلونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، عندما افتتح المهاجم ماتيس تيل التسجيل في الدقيقة 36.
وأصبح لاعب منتخب فرنسا للشباب أصغر من يشارك في التشكيلة الأساسية لبايرن في الدوري بعمر 17 عاماً و136 يوماً، وسبق له هز الشباك في الدور الأول بكأس ألمانيا.
وجاء هدفه الأول في الدوري، عندما حول تمريرة ألفونسو ديفيز العرضية المنخفضة في الشباك.
وأدخل جوليان ناجلسمان مدرب بايرن، العديد من التغييرات على تشكيلته التي انتصرت 2 - صفر على إنتر ميلان الأربعاء الماضي في دوري الأبطال، لكن الفريق تراجع في الشوط الثاني ليمنح الفرصة لشتوتجارت.
وأدرك كريس فويريش التعادل للفريق الضيف من مدى قريب في الدقيقة 57، لكن بايرن استعاد تفوقه بعد ذلك بثلاث دقائق.
وراوغ جمال موسيالا، البالغ عمره 19 عاماً والذي كان أصغر من يسجل لبايرن في الدوري، أحد المدافعين وسدد كرة رائعة في الزاوية البعيدة.
وكاد شتوتجارت أن يدرك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 74، لكن تسديدة جيراسي ارتدت من العارضة.
وحصل شتوتجارت على ركلة جزاء بعد تدخل من ماتيس دي ليخت على جيراسي واحتسبها الحكم بعد طلب من حكم الفيديو المساعد.
وحافظ لاعب منتخب غينيا على هدوئه ليسدد في الشباك ويمنح شتوتجارت نقطة ثمينة.

بايرن ميونيخ
بوندسليجا
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
اليوم 16:04
وليام وهاري مع زوجتيهما
عربي ودولي
كواليس المصالحة بين وليام هاري
اليوم 17:00
أرشيفية
عربي ودولي
3 قتلى و40 مصاباً جراء انهيار سد في جنوب أفريقيا
12 سبتمبر 2022
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء
الإمارات
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»
12 سبتمبر 2022
خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
12 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©