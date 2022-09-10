النصر لـ «العميد» أمام «البرتقالي»

معتصم عبدالله (دبي)



قاد الثنائي جاسم يعقوب و"البديل" عمر جمعة، النصر للتغلب على ضيفه عجمان 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الأزرق" رصيده إلى 4 نقاط ، فيما ظل "البرتقالي" برصيد نقطة من تعادله في الجولة الأولى مع العين 1-1.

وعزز "العميد" أفضليته النسبية في المباريات أمام "البرتقالي" بالفوز التاسع في مواجهات الفريقين، مقابل 7 لعجمان، والتعادل في 5، وكان "الأزرق" خسر في مباراتي الموسم الماضي أمام عجمان 0-3، 0-1، قبل أن يعود ويحقق الفوز 2-0 في الجولة الثانية للموسم الحالي.

ووضع جاسم يعقوب "العميد" في المقدمة بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 36، مستفيداً من كرة مررها جاندير برينو وسط الدفاع، سددها يعقوب مباشرة محرزاً الهدف الأول منذ عودته إلى "العميد" بعد تجربة الإعارة في الموسم الماضي مع خورفكان، والذي اكتفى خلاله بتسجيله هدف وحيد.

واستمر تفوق أصحاب الأرض بهدف الشوط الأول، وخلال الحصة الثانية التي شهدت تحسناً واضحاً في أداء عجمان الذي هدد مرمى أحمد شمبيه في أكثر من مرة دون أن ينجح في تعديل النتيجة.

وأكد "البديل" عمر جمعة تفوق "العميد" بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 96، مترجماً تمريرة أرضية لريان مينديز من الجهة اليسرى، وهو الهدف الأول لجمعة في موسمه الثاني مع "الأزرق".