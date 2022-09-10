انطلاقة قوية لكأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو

دبي (الاتحاد)



انطلقت، اليوم «السبت»، كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وسط حضور جماهيري غفير، وأجواء حماسية استثنائية.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التدريب الرياضي بشرطة أبوظبي، وفؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وعدد من مسؤولي الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

وانطلقت البطولة بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة «الناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 سنة، والكبار فوق 18 سنة»، بمشاركة مجموعة من المواهب الصاعدة واللاعبين المصنفين من أندية وأكاديميات بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، والوصل، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبالمز الرياضية، وتيم جلاديترز، ويو إف سي جيم، وتيم نوجيرا، والإمارات، ومركز اللياقة التابع للاتحاد في الباهية، وA.F.N.T، وكوماندو جروب، وأكاديمية شرطة أبوظبي، وإنتروبي جو جيتسو، ودبا الحصن.



وأثنى محمد سالم الظاهري على المستوى الفني الرفيع للمنافسات وأداء اللاعبين المتميز في الفئات المختلفة، خلال اليوم الأول من البطولة، مشيداً بالمشاركة غير المسبوقة للأندية والأكاديميات، ومنها تلك التي تشارك للمرة الأولى في هذا الاستحقاق المحلي البارز، في مؤشر مهم يعكس انتشار اللعبة وتزايد الاهتمام بها في الدولة.

وأضاف أن بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، تواصل دورها في توفير بيئة مثالية لصناعة الأبطال، الذين يعززون رصيد المنتخبات الوطنية من المواهب القادرة على التألق على بساط أكبر البطولات الدولية واعتلاء منصات التتويج.

وأشاد الظاهري بالتطور الكبير الذي تشهده الأندية والأكاديميات، وتكامل جهودها مع جهود فريق عمل الاتحاد، ورؤيته في تطوير الرياضة وتوسيع قاعدة المشاركين، مع إعطاء الأولوية لمؤشري الجودة والاحترافية عبر تطبيق أفضل البرامج التدريبية، والاستعانة بنخبة الأجهزة الفنية القادرة على إعداد وتأهيل أفضل اللاعبين الذين يمثلون مستقبل جو جيتسو الإمارات.

ولفت الظاهري إلى أن الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات، كان حافزاً مهماً للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من إمكانات على البساط، وأسهم في استنهاض همم المشاركين، وحثّهم على المثابرة والإصرار الأمر الذي أنتج نزالات قوية.

من جانبه، قال فؤاد درويش: في الأعوام القليلة الماضية، كنا نميز بين بطولة وأخرى من ناحية الأهمية، ولكن مع التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجو جيتسو، أصبحت كل بطولات الاتحاد تتمتع بأهمية استثنائية، مؤكداً أن الفضل في ذلك يعود إلى دعم القيادة الرشيدة غير المحدود، حيث وفرت أفضل المنشآت والبنى التحتية التي لا مثيل لها في العالم.

وأضاف: تشهد كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو مشاركة مئات اللاعبين في الفئات العمرية تحت 16 سنة، و18 سنة، وفوق 18 سنة وتلك الفئات تمثل مستقبل جو جيتسو الإمارات.

وأكّد درويش أن أصداء الاحتفالات بإنجازات المنتخب في دورة الألعاب العالمية- برمنجهام، لا تزال متواصلة ومثل هذه البطولات المحلية ذات المواصفات العالمية تسهم في تأسيس وصقل هذا الجيل من الأبطال.

وشهدت منافسات البطولة ندّية عالية بين الأندية المشاركة، حيث أبدى اللاعبون تصميماً كبيراً على الفوز، لضمان تأهل أنديتهم إلى الدور النهائي والوقوف على منصة تتويج البطولة، التي تبلغ قيمة جوائزها 720 ألف درهم.

بدوره، قال اللاعب خالد حسين من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي ينافس في فئة الناشئين تحت 16 سنة وزن 60 كجم: تمكنت من الفوز في ثلاث نزالات متتالية، لم تكن المهمة سهلة على الإطلاق، إلا أنني كنت عازماً من البداية على أن أبذل جهوداً مضاعفة للمساهمة في وصول نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى التتويج والمحافظة على اللقب، إنه لشرف كبير لي أن أشارك في البطولة، وأدرك تماماً أهمية تحقيق اللقب، وكانت استعداداتنا نموذجية، وأتمنى أن أوفق في النزال القادم وأحقق الذهب.

وقال محمد خالد الكعبي من أكاديمية بالمز الرياضية، والذي ينافس في فئة الشباب تحت 18 سنة، إنه سعيد للغاية بالوصول إلى نصف النهائي، بعد تفوقه في عدد من النزالات الصعبة، مؤكداً أنه يطمح للوصول إلى النهائي والتتويج بالذهب، ومتفائل بتحقيق إنجاز في البطولة المهمة يعزز مسيرته الاحترافية.

وأضاف الكعبي أنه يبذل كل طاقاته في النزال القادم لإرضاء للجماهير التي حضرت لتشجيعه، وللتقدم خطوة كبيرة إلى الأمام تساعده في تحقيق طموحه وأهدافه المستقبلية، لا سيما تشجيع الجهاز الفني للمنتخب على ضمه لتمثيل الإمارات على الساحة الدولية.

وقال محمد السويدي لاعب المنتخب وبني ياس الذي ينافس في فئة الكبار وزن 69 كجم، والذي تألق بشكل لافت في الألعاب العالمية بأميركا، إنه سعيد للغاية للتنافس مع أبناء الوطن على أحد أغلى الألقاب المحلية، وإنه يسعى جاهزاً لمساعدة ناديه للوصول إلى منصة التتويج في ختام الجولة النهائية.

وأضاف: جميع الأندية والأكاديميات المشاركة في المنافسات تدرك تماماً أهمية البطولة التي تحاكي أقوى البطولات العالمية، وبالتالي فهي تدخل بساط المنافسة متسلحة بالإصرار والتصميم للتتويج باللقب.

وقال: ينتظرنا عدد من الاستحقاقات الكبرى القادمة، مثل بطولة العالم وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، وبالتأكيد فإن توقيت البطولة يتماشى مع خططنا لرفع جاهزيتنا واستعداداتنا للظهور بصورة مشرفة تضيف إلى إنجازات جو جيتسو الإمارات.