ذهبيتان لمنتخب القوة البدنية في «الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

فاز منتخب القوة البدنية بميداليتين ذهبيتين خلال مشاركته في بطولة آسيا الحالية والمقامة في منغوليا، حيث حقق الذهبية الأولى اللاعب ماجد يوسف آل رضا في فئة الشباب بوزن 74 كجم، كما نال اللاعب نفسه لقب بطل الأبطال، فيما فازت اللاعبة مريم عباس بذهبية الكلاسيك للسيدات في «البنش برس» بوزن 59 كجم.

وفي هذا السياق عبرت اللاعبة مريم عباس عن سعادتها بالنجاح المتحقق، كونه يعكس مكانة وقدرة المرأة الإماراتية على التميز في مختلف المجالات ومنها الرياضية، وقالت: طموحي مواصلة التدريب والمشاركة في البطولات المقبلة ومواصلة تحقيق الإنجازات.

بينما قال اللاعب ماجد آل رضا: لقد كانت بطولة قوية ومنافسات عالية وسعيد للفوز بالمركز الأول، خصوصاً وأن الميدالية هي الثانية لي في القوة البدنية وهدفي الاستعداد بشكلٍ أفضل للمشاركة في بطولة آسيا المقبلة في دبي، للوصول لمحطة المشاركة في بطولة العالم، وأكثر ما يسعدني الفوز بجائزة بطل الأبطال على فئة الشباب في البطولة الحالية، وهو يشجعني على تقديم الأفضل مستقبلاً، وأشكر جميع المدربين الذي أشرفوا على تدريبي.