الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بنزيمة يستعد للعودة في الديربي

بنزيمة يستعد للعودة في الديربي
10 سبتمبر 2022 17:21

مدريد (د ب أ/ستاتس بيرفورم) 

أخبار ذات صلة
الريال «15 من 15»
أنشيلوتي يحتوي غضب أسينسيو

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة سيغيب عن الفريق في المباراتين المقبلتين، ولكنه قد يعود للفريق في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.
وأصيب بنزيمة في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها الريال 3 / صفر على سلتيك الاسكتلندي، في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، وكانت هناك مخاوف من غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.
ولكن أنشيلوتي بدد هذه المخاوف في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل مواجهة الريال أمام ريال مايوركا غداً الأحد، قائلاً إن المهاجم الدولي الفرنسي ربما يعود بعد أسبوع.
وبعد مايوركا يستضيف الريال فريق لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد الأحد المقبل.
وقال أنشيلوتي: "لن نجبر بنزيمة على اللعب. بالتأكيد لن يلعب أمام لايبزج، ولكننا سنبحث موقفه من اللعب في مباراة الديربي".
وأضاف: "إذا لم يكن قادراً على اللعب أمام أتلتيكو، بالتالي لن ينضم للمنتخب الفرنسي في فترة المباريات الدولية ".
وتم استبدال بنزيمة بعد مرور 30 دقيقة من مباراة سلتيك وحل بدلاً منه إيدين هازارد، الذي سجل الهدف الثالث للفريق، وعلى الأرجح سيتم الدفع باللاعب البلجيكي في مركز المهاجم الصريح أمام مايوركا.
ولا يريد أنشيلوتي أن يلعب هازارد مثل بنزيمة، ولكنه قال: "قدم هازارد مباراة جيدة عندما شارك أمام سلتيك. سأضعه في نفس المركز يوم الأحد. أتمنى أن يقدم نفس المستوى".
وأردف: "لا أتوقع أن يلعب هازارد مثل بنزيمة، ولكني أريده أن يلعب بشكل جيد وأن يكون هناك تعاون وانسجام بينه وبين المهاجمين الآخرين".
وأوضح أنشيلوتي أنه لا يوجد بديل لبنزيمة، حيث أن الخيارات البديلة تقدم حلولاً قوية مختلفة في الثلث الهجومي، وخص بالثناء فينيسيوس جونيور، الذي سجل في آخر أربع مباريات شارك بها مع الريال.
وقال: "لن يكون كريم متاحاً معنا، ولكن لأنه أفضل مهاجم في العالم، فلا يوجد أي بديل له في سوق الانتقالات".
وأضاف: "ولكن يمكن استبداله بلاعبين آخرين لديهم مميزات مختلفة".
وأكد: "فينيسيوس أصبح أكثر ثباتا في إنهاء الهجمة، وفي تسجيل الأهداف. في الغالب أنه لا يهدر الفرص أمام المرمي، لقد تحسن كثيراً".

بنزيمة
هازارد
ريال مدريد
أنشيلوتي
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
اليوم 16:04
وليام وهاري مع زوجتيهما
عربي ودولي
كواليس المصالحة بين وليام هاري
اليوم 17:00
أرشيفية
عربي ودولي
3 قتلى و40 مصاباً جراء انهيار سد في جنوب أفريقيا
12 سبتمبر 2022
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء
الإمارات
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»
12 سبتمبر 2022
خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
12 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©