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الرياضي

رود: شعبية هالاند لا تقارن في النرويج

رود: شعبية هالاند لا تقارن في النرويج
10 سبتمبر 2022 16:02

نيويورك (د ب أ)
قال نجم التنس النرويجي كاسبر رود، إنه لا يتوقع أن يحظى بالشعبية التي يتمتع بها مواطنه نجم كرة القدم إرلينج هالاند في بلاده، حتى لو تمكن من الفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز والتتويج بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز» واعتلاء صدارة التصنيف العالمي.
وسيتنافس كاسبر رود مع ألكاراز على لقب بطولة أميركا، رابع بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، غداً الأحد، وسيحسم الفوز اللقب الأول لأي منهما في بطولات جراند سلام، كما سيحسم اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.
ويعد رود بالفعل أفضل لاعب تنس في تاريخ النرويج، وقد اكتسب عشقه للعبة من والده كريستيان، الذي كان ضمن المراكز الخمسين الأولى في التصنيف العالمي في تسعينيات القرن الماضي.
وتعد هذه فترة استثنائية في التاريخ الرياضي للنرويج، حيث إن رياضيي تلك الدولة الصغيرة لم يحققوا الصدارة في الرياضات الشتوية التقليدية فقط، وإنما حققوا مراكز متقدمة في ألقاب القوى والترايثلون وكذلك التنس.
كذلك تشهد ملاعب كرة القدم تألقاً هائلاً لهالاند، نجم بروسيا دورتموند السابق، والذي يعد الماكينة التهديفية لمانشستر سيتي الإنجليزي حالياً.
وقال رود بشأن مواطنه هالاند: «هو يقدم موسماً مذهلاً حتى الآن. ونحن جميعاً نأمل استمراره في ذلك. من الممتع مشاهدته يسجل هدفاً تلو الآخر».
وأضاف: «هو بالطبع أبرز نجوم النرويج في الوقت الحالي. وربما يظل كذلك لأعوام عديدة مقبلة».
وتابع رود: «تركيزي ينصب فقط على مسيرتي الاحترافية. وأتمنى بالطبع التتويج بالمزيد من البطولات خلال مسيرتي. أود تمثيل النرويج بشكل جيد وأن أرتقي بمكانة النرويج على خريطة التنس بشكل أكبر مما كانت عليه في الأعوام الماضية».

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