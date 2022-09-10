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جماهير دبا «حالة خاصة»

جماهير دبا «حالة خاصة»
10 سبتمبر 2022 14:15

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

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شكلت جماهير «النواخذة» حالة خاصة، في ملعب دبا الجديد الذي شهد افتتاحه رسمياً بالمباراة التي جمعت الفريق مع شباب الأهلي، ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين».
ورغم الخسارة التي تجرعها دبا بملعبه، إلا أن الجماهير المحبة والعاشقة تستحق نجومية مشهد الافتتاح التاريخي للملعب.
وتزينت مدرجات التحفة المعمارية بمشجعي دبا من جميع الفئات، حيث شهدت المباراة إقبالاً جيداً، يمثل بداية جيدة لجماهير النادي، بعد أن تحقق حلم اللعب في المدينة بإنشاء هذا الاستاد.
وقامت إدارة «النواخذة» بترتيبات كبيرة، لتأمين الحضور وتحفيزهم لمساندة دبا.

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
شباب الأهلي
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