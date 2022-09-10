الهلال يجني المكاسب بلقب سوبر لوسيل

الدوحة (د ب أ)

حقق الهلال السعودي العديد من المكاسب بفوزه بكأس سوبر لوسيل، الذي جمعه مع الزمالك المصري حيث ثأر لهزيمته من الزمالك قبل عدة أعوام واطمأن الجهاز الفني إلى جاهزية لاعبيه للموسم بعدما قدم الفريق عرضاً جيداً، فضلاً عن الفوز بالجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون دولار.

من جانبه، أبدى الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي سعادته البالغة بالفوز، الذي حققه فريقه على حساب الزمالك المصري في سوبر لوسيل.

وقال دياز: «المباراة كانت رائعة جداً تواكب جمال الملعب الذي لعبنا عليه وأمام هذا الحضور الجميل، فقد كانت مباراة مميزة».

وتابع: «أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة سيطرنا عليها من البداية ونجحنا في الفوز وحسم اللقب، ونحن نتمنى لقطر التوفيق واستكمال تلك الصورة الجميلة خلال منافسات كأس العالم».

وأضاف: «الفريق أظهر شخصيته الحقيقية من البداية خلال اللقاء، حيث كنا المبادرين وأثبت الهلال أنه أحد الفرق الكبرى في هذه المباراة المهمة».

وعما إذا كان هناك اتصالات بينه وبين مدرب الأرجنتين، لاستشارته في معلومات عن المنتخب السعودي مع اقتراب كأس العالم حيث يقع المنتخبان في نفس المجموعة، قال: «لم يكن هناك اتصال مع مدرب الأرجنتين، كل المنتخبات لديها التكنولوجيا لتتبع أي فريق ومعرفة المعلومات الكافية».

وحول اللعب على أرضية ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2022، أكد أن الملعب رائع جداً ودرجة الحرارة ممتازة، فالمباراة كانت فرصة لعدد من لاعبي الفريق الذين يمثلون المنتخب لتجربة مباراة على ملعب مونديالي والتعود على الأجواء.

فيما أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، رضاه عن المردود الفني الذي قدمه لاعبو الفريق.

وقال فيريرا: «كنا نعلم جيدا أن المباراة ستكون صعبة، لأن وضعنا لم يكن جيداً لاسيما مع جدول المباريات هذا الموسم، فنحن أنهينا الدوري في الأول من أغسطس وحصل بعض اللاعبين على راحة بعد انتهاء الموسم ثم تدربنا فقط 4 تدريبات قبل المباراة على عكس الهلال الذي دخل اللقاء في كامل لياقة المباريات».

وأضاف قائلاً: «المباراة كانت صعبة ولكننا استطعنا تقديم مستوى جيد، ومجاراة الهلال خلال اللقاء، فبعد التأخر بهدف كان لدينا الإصرار على العودة، لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح التي تمكن من خلالها الهلال من تحقيق الفوز».

وتابع فيريرا «أهنئ لاعبي الزمالك على الأداء خلال اللقاء، وأشكر الجماهير التي حضرت اليوم لتشجيع الفريق والوقوف خلفه في هذه المباراة المهمة».

وتطرق للحديث عن ركلات الترجيح قائلاً: «الركلة التي تم إعادتها للهلال لم تكن جيدة بالنسبة لنا، وفي كل الأحوال نحن استطعنا مجاراة الهلال رغم عدم جاهزية الفريق بدنيا بسبب جدول الموسم الماضي، والراحة التي حصل عليها الفريق، فنحن ما زلنا في بداية موسم جديد».

وبسؤاله عن ضغط المباريات المقبلة في دوري أبطال أفريقيا ودوري الموسم الجديد، قال: «على اتحاد الكرة عمل جدول مباريات يواكب كل دوريات العالم حتى لا يعاني اللاعبون من الإرهاق، نحن لدينا أربعة أيام فقط قبل السفر إلى السنغال لخوض تحدي دوري أبطال أفريقيا، من المهم بالنسبة لنا تخطي هذه المرحلة من التصفيات».

واختتم حديثه قائلاً: «الزمالك عازم على تقديم موسم جيد سواء على مستوى البطولات المحلية أو دوري أبطال أفريقيا، فنحن نحتاج إلى جهد كبير في الموسم الجديد».