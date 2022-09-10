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الرياضي

قائمة البرازيل تتزين بالوجوه الجديدة قبل المونديال

قائمة البرازيل تتزين بالوجوه الجديدة قبل المونديال
10 سبتمبر 2022 13:14

لندن (رويترز) 
غاب المهاجم المتألق جابرييل جيسوس عن قائمة للبرازيل مكونة من 26 لاعباً، لخوض مباراتين وديتين ضد غانا وتونس هذا الشهر، لكن انضم للتشكيلة لأول مرة جليسون بريمر وروجر إيبانيز.
وأعلن المدرب تيتي الليلة الماضية تشكيلته الأخيرة قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، مع منح اللاعبين فرصة أخيرة للظهور في القائمة التي ستشارك في البطولة، المقرر انطلاقها في 20 نوفمبر المقبل.
وقال تيتي في مؤتمر صحفي: "هذه فرص لتحقيق السلام والشعور بالعدالة في المستقبل في القائمة النهائية. لا يمكنني إغلاق قائمة المنتخب الآن، ومن ثم قد يبرز لاعب آخر قبل كأس العالم".
وغاب أيضاً عن التشكيلة زميلا جيسوس في أرسنال الإنجليزي جابرييل مارتينيلي وجابرييل ماجالايس إلى جانب فيليب كوتينيو وداني ألفيس، في حين أن بريمر لاعب يوفنتوس وإيبانيز لاعب روما سيحصلان على فرصة الظهور لأول مرة في الدفاع.
وستلعب البرازيل مع غانا يوم 23 سبتمبر الحالي في لوهافر بفرنسا وتونس في باريس بعد ثلاثة أيام.
وتخوض البرازيل نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا.
وضمت التشكيلة: أليسون (ليفربول) وإيدرسون (مانشستر سيتي) ويفرتون (بالميراس).
المدافعون: بريمر وأليكس ساندرو ودانيلو (يوفنتوس) وإيدر ميليتاو (ريال مدريد) وروجر إيبانيز (روما) وماركينيوس (باريس سان جيرمان) وتياجو سيلفا (تشيلسي) وأليكس تيليس (إشبيلية).
لاعبو الوسط: برونو جيمارايش (نيوكاسل يونايتد) وكاسيميرو وفريد (مانشستر يونايتد) وإيفرتون ريبيرو (فلامنجو) وفابينيو (ليفربول) ولوكاس باكيتا (وست هام يونايتد).
المهاجمون: أنطوني (مانشستر يونايتد) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وماتيوس كونيا (أتليتيكو مدريد) ونيمار (باريس سان جيرمان) وبيدرو (فلامنجو) ورافينيا (برشلونة) وريتشارليسون (توتنهام) ورودريجو وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد). 

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