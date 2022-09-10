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كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة داكس وأراباهو

كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة داكس وأراباهو
10 سبتمبر 2022 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف مضمارا داكس الفرنسي، وأراباهو الأميركي عصر غد «الأحد»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
ويجتمع لسباق كأس الوثبة بري سباهس بمضمار داكس لمسافة 2300 متر البالغ جائزته 12 ألف يورو، نخبة من الخيول في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها «فرحان» لياس لإدارة السباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فالنتين سيجوي الذي حل ثالثاً بفارق عنق في ظهوره الأخير.
وينافس على اللقب «المهيب» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة مايكل فورست، و«أنليمتد» لجاي نيفس، بإشراف أوليفر تريجوديت، وقيادة الفارس جوليوم جودج جاي، و«باتاك» لمدام جان فرانسوا بيرنارد، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.
ويجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1207 أمتار، 6 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، على مضمار أراباهو الأميركي تتنافس على الجائزة المالية البالغة 16 ألف دولار، وتتجه الأنظار نحو المرشح الأول «ريسك تيكر» لمارك كولو، بإشراف ان روجيري، وقيادة تي والس الفائز في مشاركته الثانية.
وينافس على اللقب «سموك سيجنال» لسيتي سليكرس ريسنج، وقيادة دي مارتن، و«كودي مان» لمايكل جوكيز، بقيادة سي فالكر، وكلاهما بإشراف تي ايتون، و«بريد لاين» لاندرو ونيكولار روجيري، بإشراف ام كولو وقيادة ان هار.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

الإمارات
مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية
كأس الوثبة ستاليونز
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